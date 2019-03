Special guest nel nuovo appuntamento del 17 marzo, sabato si balla a Campobasso e Isernia in quattro locali

Al via il fine settimana con nuove serate danzanti ispirate nei locali più conosciuti tra Campobasso, Isernia e Termoli. Cinque sono le location in primo piano: sabato si potrà scegliere tra la serata al DOGMA Club, Roof Club ma anche La Strada Disco Club e il Libertine mentre la domenica gli amanti del caraibico potranno scatenarsi a Il Tropicana Latin Club. Andiamo dunque a scoprire cosa verrà offerto in questo 16 e 17 marzo 2019, ricordando che su Molisenews24 è presente un’apposita sezione chiamata “Dove si balla in Molise” dedicata alle serate in regione. Chi volesse segnalare una serata danzante in particolare per il weekend può inviare una mail a info@molisenews24.it specificando nell’oggetto la serata.

SABATO 16 MARZO



Partiamo dal DOGMA Club con FEVER – The hottest party in town con la Caterpillar Brand Lunch. Nella black room in consolle The Twerkaholics, LIFFO (Good Vybez Sound / Team Fever) e Belza Bwoy mentre in red room Ckk. Dress code: streetwear / hypebeast. Ingresso dalle ore 23:30, omaggio donna tutta la notte, uomo 7 euro con drink, con pass riduzione 5 euro sempre con drink (prenotazioni al 389 93 99 905). Il Libertine propone un dj set con dj Geen & Buzzo e musica roots, reggae, rap e funk. Ingresso libero.

A Isernia (via Sant’Ippolito) il Roof Club presenta la sua serata danzante con il meglio della musica house in vinile. In consolle Luca Loprevite e Armando Apollonio. Ingresso 10 euro con drink, donna omaggio entro le 1.30. Possibilità di accesso al privè solo con braccialetto. Sempre a Isernia questa sera eventoevento targato La Strada Disco Club e Malibù Staff con ospite Angelo Famao e il suo tormentone del momento. In consolle Dj Domenico D’andrea e Dj Pietro Caranci. Ingresso con prevendita 10 euro con consumazione

Prevendite disponibili presso: Bar Black e White – Isernia, KLÉS FIVE – Isernia, Bar Pyra – Isernia, Bar Cocozza – Carpinone, Bar Centrale – Venafro, Bar Pausa Caffè – Isernia. Si può prenotare il tuo biglietto telefonando al numero 366 2045037. Vendita biglietti vietata ai minori di 18 anni. Info tavoli: ‭ 366 2045037‬.



DOMENICA 17 MARZO



Nuovo appuntamento della domenica latina a Il Tropicana Latin Club di Termoli. Dalle 22.30 con dj Alex Latino e la speciale animazione con il Latin Staff per ballare a ritmo di salsa, bachata, merengue. Ingresso con obbligo di consumazione 5 euro (info e prenotazione tavoli al 3471445257). Questa settimana ospite speciale sarà Andrea Campagna direttamente dalla Fonts Company, la compagnia del noto ballerino e coreografo Maykel Fonts. Andrea Campagna inizia a ballare all’età di 13 anni nella scuola di “Arte e movimento” di Elisa Laviano specializzata in danza moderna, classica e contemporanea ed è lì che ha scoperto la sua passione per la danza. Nel 2005 entra a far parte “Academia de baile” guidata da Mirko Stefio dove inizia ad approfondire le danze caraibiche. Dal 2005 al 2007 vince i campionati regionali, le classi nazionali e internazionali CBA AS …. Nel 2008 inizia la sua carriera come ballerino professionista: entra nella compagnia di danza chiamata “Puerto Rico dancers” di Mirko Stefio e inizia a torna in Italia. Nel 2011 entra a far parte del “SALSACHE”, un gruppo di ballo creato da Lieb J y Yuniel Gual e infine, a marzo 2011, il suo sogno diventa realtà! Dopo tanti sacrifici è ora la “Fonts Company”. Inizia il giro del mondo con la sua insegnante Maykel Fonts cercando di assorbire il più possibile il suo stile e arricchendo lo studio di africani, rumba, hip hop, flamenco e danza! Nel maggio 2014 ha ottenuto il terzo posto al quinto “Campeonato internacional pasos libres” in Spagna.