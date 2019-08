Dove ballare in Molise, weekend 17 – 18 agosto 2019

Alan Sorrenti e Johnson Righeira a Il Tempo Sospeso. Si balla anche a Cala Sveva, La Risacca e Lido Mistral

Secondo fine settimana di luglio per gli amanti nel ballo in Molise, vediamo i principali appuntamenti del 17 – 18 agosto. In primo piano sabato si balla a Il Tempo Sospeso, Cala Sveva, La Risacca; domenica party in spiaggia a Lido Mistral dal pomeriggio.

Su Molisenews24 è presente un’apposita sezione chiamata “Dove si balla in Molise” dedicata alle serate in regione. Chi volesse segnalare una serata danzante in particolare per il weekend può inviare una mail a info@molisenews24.it specificando nell’oggetto la serata.

SABATO 17 AGOSTO

A Cala Sveva, sulla costa molisana a Termoli “Sand and Sound Saturday”, dalle 23.30 serata con i djs Fabrizio Della Corte e Nik Di Palma. Animazione staff Selfie Box e Photo Booth per scattare e condividere selfie. Info al 347.0929324 (anche su whatsapp), ingresso libero senza obbligo di consumazione e selezione all’ingresso.

A Il Tempo Sospeso special party anni 70-80-90 con special guest Alan Sorrenti e Johnson Righeira dalle 23. Prima e dopo le loro performance Ark aka Sonny. Ingresso con consumazione obbligatoria 10 euro. Possibilità di tavoli minimo 4 persone. Per info e prenotazione tavoli 342.8493666.

Si balla anche a La Risacca beach club di Petacciato dalle ore 21 con il ritmo degli anni ’70/”80/’90 dei Live sound. Per chi vuole cenare menù fisso da 25 euro che comprende: riccioli di calamaro al timo su crema di ceci, paccheri all’astice, cocomerata e calice di vino. Dopo le 23:00 ingresso a 10 euro compreso di drink. Info e prenotazioni: 347.7882117.

DOMENICA 18 AGOSTO

A Lido Mistral dalle 17 si balla in spiaggia con Nico Dor b2b Tommy Dvotion, Syls b2b Mhoscu e Dirty Channels in consolle. Fino alle 19 happy hours con 3 birre a 5 euro e 3 spritz a 10 euro. Ingresso libero, info al 346.0659831.