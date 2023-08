Energia Prima sponsor del Campobasso calcio 2023/24

CAMPOBASSO – Il Campobasso Football Club è lieto di informare di aver formalizzato un accordo di sponsorizzazione con Energia Prima. Il logo della società che opera nel settore delle energie rinnovabili comparirà sulla maglia della prima squadra in tutte le competizioni ufficiali.

Leader nella vendita, installazione e gestione di impianti fotovoltaici per aziende e privati, Energia Prima, del gruppo Amaranto Group, ha sede a Ripalimosani in Via Luigi Iammarino 2 ed opera in tutta Italia proponendo soluzioni energetiche per ogni esigenza, fornendo energia pulita al 100% nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità.

“Siamo contenti che un altro importante partner del territorio abbia deciso di sostenere questo progetto. Energia Prima è una realtà in forte sviluppo con la quale condividiamo ambizione e passione. Mi auguro che questo sia l’inizio di un percorso che porti entrambi a raggiungere traguardi sempre più prestigiosi” ha affermato il Vice Presidente Nicola Cirrincione.

Sergio Prigioniero, Amministratore Unico della società Energia Prima O&M Srl – Gruppo Amaranto: “Abbiamo il dovere di impegnarci per la nostra città e per l’intera regione. Sostenere la società sportiva più importante della Regione Molise significa supportare il nostro futuro e la nostra comunità. Non c’è sostenibilità energetica senza sviluppo sociale”.