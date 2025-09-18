Energy Commons: workshop finale a Castel del Giudice il 19 settembre

Evento conclusivo del progetto PRIN PNRR sull’energia nelle comunità. Keynote da Rice University e Università di Firenze

CASTEL DEL GIUDICE – Il 19 settembre si terrà a Castel del Giudice il Workshop conclusivo per l’Unità dell’Università degli Studi del Molise del Progetto PRIN PNRR ‘Energy Commons’. Con i saluti istituzionali del Rettore dell’Ateneo molisano, Giuseppe Peter Vanoli, dell’Assessore regionale alle politiche energetiche, Andrea Di Lucente e del Coordinatore nazionale del PRIN PNRR, Ignazio Castellucci, il workshop verrà introdotto dalla keynote lecture di Dominic Boyer e Cymène Howe della Rice University di Houston, Texas, antropologi da anni impegnati in ricerche sul valore sociale e culturale delle energie nelle comunità.

La prima sessione del Workshop – “Vissuti rinnovabili” -, coordinata da Letizia Bindi, coordinatrice dell’Unità scientifica molisana del PRIN attraverserà le etnografie approfondite durante il progetto con gli interventi di colleghi e assegnisti delle diverse unità di progetto.

La seconda parte del Workshop – “Economie dell’energia e quadri normativi” – riprenderà con una keynote lecture di Francesco Zanotelli dell’Università di Firenze e si articolerà attraverso le relazioni dei ricercatori delle diverse unità e di esperti esterni in dialogo con le attività del progetto (giuristi, operatori del settore, attivisti, amministratori locali) e di esperti come Livio De Santoli, già referente per le questioni energetiche dell’Università di Roma ‘La Sapienza’.

Il workshop del progetto “Energy Commons” sarà l’occasione per riflettere sui temi delle energie rinnovabili e dei loro impatti sociali e culturali insieme con i corsisti della Summer School della Società Italiana di Antropologia Applicata che quest’anno si svolge a Castel del Giudice nel quadro delle attività del progetto “Centro di (ri)Generazione” – Attrattività dei Borghi – Linea A del MiC, dal titolo “Scuola estiva di Ri-Gener-Azione”.