Energy Spike Devils – Volley Club Grottaglie 3-1: il racconto

I rossoblù confermano l’inviolabilità del loro impianto. Domenica a Reggio Calabria il confronto decisivo per la Final Four

CAMPOBASSO – Un successo che rende decisiva la gara di domenica pomeriggio al PalaCalafiore di Reggio Calabria in casa della Domotek per l’accesso alla Final Four della Coppa Italia di serie B. Gli EnergyTime Spike Devils Campobasso confermano la loro imbattibilità nello scenario della Montini (otto gare, altrettanti successi, con un solo arrivo al tie-break) ed estromettono dalla corsa per la Coppa Italia il Gottaglie che, dopo aver perso sabato in casa contro i reggini, cede col medesimo punteggio in Molise, dopo essere andata anche avanti centrando l’exploit a 21 nel primo set.

Il tecnico dei campobassani Maniscalco risistema la situazione nel secondo parziale che vanno a prendersi a 19, dimostrando di essere pienamente in scia. Il terzo parziale è uno snodo fondamentale per i rossoblù, ma anche per i pugliesi. Le due squadre si rincorrono con vantaggi su di un fronte e sull’altro. I ‘diavoletti’ però hanno la meglio allo sprint avendo la possibilità di indirizzare così la contesa. A quel punto il Grottaglie si gioca il tutto per tutto ed è anche avanti nella fase finale del quarto set (19-22). Gli Spike Devils rientrano ed hanno un primo set poi sul 24-23, non sfruttandolo così come sulù 25-24. Al terzo, con un ace, la squadra campobassana chiude i conti e fa festa con i propri tifosi centrando così la tredicesima vittoria nell’attuale stagione in altrettanti impegni ufficiali.

«Abbiamo reagito bene – argomenta a fine partita il trainer dei rossoblù Mariano Maniscalco – non mollando mai anche dopo il primo set perso. Nel complesso della contesa, non siamo stati sempre lucidi contro una squadra, la loro, di highlander sempre sul pezzo e pronti a cercare di far valere la loro esperienza pallavolistica».

In particolare, la risalita dal 19-22 del quarto set è un momento che lo stesso trainer rossoblù fotografa con forza nelle sue sensazioni. «Quei tre punti recuperati hanno dato ulteriore smalto al gruppo, un prologo a quella che sarà una vera e propria gara di finale perché siamo lì ad un passo da un’altra grande pagina di storia: ossia l’accesso alle Final Four di Coppa Italia. Un passo lo abbiamo fatto, ma vogliamo compierne un altro e faremo di tutto per ottenere il massimo nel loro impianto».

L’appuntamento con una nuova gara copertina è dietro l’angolo: domenica alle ore 18.30, in Calabria, i diavoletti potranno regalarsi l’ennesima perla di una stagione sinora (semplicemente) da standing ovation.

TABELLINO

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 3

VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 1

(21/25, 25/19, 25/23, 27/25)

NOTE: durata set 28’, 28’, 31’, 34’.