Estate 2025: FlixBus lancia tratte internazionali dal Molise

Nuove tratte FlixBus collegano il Molise a 40+ destinazioni, anche all’estero. Roma, Salerno e Fiumicino le mete preferite. Concorso social fino al 17 agosto

REGIONE – FlixBus ha potenziato le tratte con il Molise per l’estate. Da un lato, questo consentirà ai Molisani di scegliere fra ancora più destinazioni per le proprie vacanze; dall’altro, l’estensione dei collegamenti permetterà di attrarre ancora più visitatori sul territorio, contribuendo a valorizzare anche le aree meno note della regione.

Inoltre, la società ha analizzato le prenotazioni con partenza da Campobasso, Termoli e Isernia fino a settembre: i dati che emergono fotografano le preferenze dei Molisani per le vacanze di quest’anno.

Da questa estate, chi parte dal Molise potrà arrivare a bordo di FlixBus anche in Francia: ciò sarà possibile grazie ai collegamenti diretti avviati fra Termoli e Grenoble, che, viceversa, consentiranno anche ai turisti francesi di raggiungere la costa adriatica in tutta comodità, con la possibilità, per la città molisana, di ricadute positive a livello di turismo internazionale.

FlixBus ha aumentato inoltre la frequenza sui collegamenti con Termoli da Roma, ora collegata 24 volte alla settimana, e con Pescara, collegata ben 38 volte. Termoli è facilmente raggiungibile anche da altre grandi città, come Milano, Torino, Bari, Bologna e Firenze, dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e da centri a medio raggio come Chieti, Lanciano, Ortona, Vasto, San Salvo, Foggia, Peschici e Vieste.

Restano operativi anche i collegamenti con l’entroterra molisano, in linea con la volontà di FlixBus di contribuire alla valorizzazione delle aree interne italiane.

Campobasso è raggiungibile sette volte a settimana con città a medio raggio come Avellino, Benevento, Pescara, ma è anche collegata senza cambi con centri più grandi come Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze. La stessa cosa vale per Isernia, collegata, fra le altre, con Chieti, Foggia e Caserta, ma anche con Roma, Napoli, Bologna e Firenze.

Le preferite dei Molisani per l’estate

La classifica delle mete più gettonate dai Molisani vede sul podio Roma, Salerno e l’aeroporto di Fiumicino, seguite da Torino in quarta posizione. Ecco come si presenta la top ten: