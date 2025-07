Molise, borse lavoro 2025: oltre 3300 domande ricevute

Successo per le Borse Lavoro in Molise: 3300 domande presentate. Cefaratti elogia i Comuni e rilancia con nuovi tirocini formativi per l’inclusione lavorativa

CAMPOBASSO – La misura “Borse Lavoro/work experience”, promossa dalla Regione Molise per favorire l’inclusione lavorativa e offrire un sostegno concreto a chi si trova in uno stato di disoccupazione, ha riscosso uno straordinario successo. Con la chiusura del bando, si registra un’adesione massiccia che testimonia l’efficacia e la necessità di interventi di questo tipo sul territorio.

“Siamo estremamente soddisfatti della risposta ricevuta. Abbiamo registrato un numero di domande che supera ogni più rosea aspettativa, attestandosi a circa 3.300 richieste di partecipazione. Questo dato non è solo un numero, ma la prova tangibile che abbiamo intercettato un bisogno reale dei cittadini molisani e che abbiamo messo in campo uno strumento valido ed efficace per l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro”, ha dichiarato l’Assessore al Lavoro della Regione Molise, Gianluca Cefaratti.

L’iniziativa, che prevede un percorso formativo e di esperienza pratica della durata di sei mesi con un’indennità mensile di 700 euro, è stata pensata per una platea ampia di beneficiari, dai giovani in cerca di prima occupazione ai lavoratori più maturi fuoriusciti dal mercato del lavoro, con un’attenzione particolare alle donne e alle categorie più fragili.

“Un plauso particolare va rivolto alle Amministrazioni Comunali che, con grande sensibilità e prontezza, hanno condiviso l’iniziativa e stanno inviando le candidature quali soggetti ospitanti. Il ruolo dei Comuni è stato e continuerà ad essere fondamentale per la buona riuscita del programma, ha proseguito l’Assessore. La loro capillare presenza sul territorio e la loro capacità di intercettare le esigenze delle comunità locali sono un valore aggiunto insostituibile. La sinergia tra Regione e Comuni si è dimostrata ancora una volta la chiave per costruire politiche attive del lavoro che funzionano e che arrivano a chi ne ha più bisogno. A loro va il nostro più sentito ringraziamento per aver promosso e proposto con convinzione questa opportunità”.

Le Borse Lavoro/work experience rappresentano non solo un aiuto economico, ma una vera e propria occasione di crescita professionale e personale, un ponte verso una nuova occupabilità. I beneficiari avranno infatti la possibilità di acquisire nuove competenze e di mettersi alla prova in un contesto lavorativo reale, arricchendo il proprio curriculum e aumentando le proprie chance di trovare un’occupazione stabile.

“L’impegno della Regione Molise a sostegno dell’occupazione non si ferma qui. Questo risultato ci sprona a proseguire sulla strada intrapresa, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno e di costruire un Molise sempre più inclusivo e con maggiori opportunità per tutti. Ha concluso Cefaratti, che lo scorso lunedì 14 luglio è stato pubblicato un nuovo bando per i tirocini formativi che permetterà alle aziende molisane di poter formare e avvalersi di nuovo personale, con un importante contributo economico della Regione Molise”.