Estra premia lo sport molisano di alto valore sociale

CAMPOBASSO – Estra S.p.A., multiutility del settore energia che da anni è impegnata a sostenere la pratica sportiva, è lieta di annunciare i vincitori della IV Edizione della Call to Action “L’energia delle buone pratiche”, un riconoscimento economico dedicato alle Associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport e che gode del Patrocinio del CONI Nazionale e del CIP Nazionale.

Estra aveva deciso anche quest’anno di premiare e supportare quelle realtà che, attraverso il proprio operato, sottolineassero il ruolo dello sport come strumento di responsabilità sociale e di inclusione attraverso cui attuare azioni concrete a sostegno del territorio e della vita di comunità.

Le regioni coinvolte in questa edizione erano state ancora Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria, territori che da sempre vedono una forte connessione con il Gruppo Estra.

Ma la IV edizione della Call to Action è stata caratterizzata da importanti novità che ne hanno determinato un nuovo inizio. Se nelle tre edizioni passate sono state premiate le società che hanno presentato progetti realizzati nella precedente stagione sportiva, quest’anno Estra S.p.A. aveva scelto di accompagnare e supportare le società nello sviluppo dei progetti futuri e di riconoscere ai migliori di ogni Regione un contributo economico di 5,000 € che le società potranno utilizzare per realizzare il progetto presentato per la stagione sportiva 2024/25. Una differenza che si fonda sulla scelta di premiare sì i progetti più rappresentativi dei valori dell’inclusione e dello sport come fattore di benessere a 360°, ma soprattutto si basa sulla volontà di Estra di accompagnare e affiancare chi, attraverso lo sport, s’impegna per il bene dell’individuo e quindi della comunità stessa. È un modo tangibile per ribadire l’importanza che l’azienda riconosce quotidianamente a chi opera nel territorio.

Le motivazioni del nuovo percorso sono esplicitate in modo chiaro nelle parole del Presidente di Estra S.p.A. Francesco Macrì: “I tre anni di progetto trascorsi ci avevano restituito molto dandoci anche modo però di riflettere sulle potenzialità che la Call To Action avrebbe potuto ulteriormente esprimere. La nuova edizione, infatti, si è mossa nel solco dell’implementazione dei risultati delle associazioni vincitrici nei rispettivi territori. Estra ha scelto di accompagnare lo sviluppo dei migliori progetti con un sostegno economico maggiore collaborando fattivamente al buon esito finale dei risultati. Abbiamo così deciso di incrementare l’investimento di Estra in un progetto di responsabilità sociale in cui crediamo e i cui valori ci onoriamo di rappresentare e i numeri delle società che hanno creduto nel nostro progetto sono davvero positivi ed in continua crescita confermandoci che siamo sulla strada giusta. Complimenti ai partecipanti, bravi tutti, perchè so che non è stato facile selezionare i migliori a causa dell’alta qualità dei progetti presentati, e complimenti ai vincitori con i quali il cammino insieme è appena cominciato.”

I numeri dimostrano la bontà del nuovo percorso. Sono infatti giunte n. 222 candidature totali, 65 in più rispetto alla III Edizione, così suddivise:

• Abruzzo: n. 59 candidature

• Marche: n. 47 candidature

• Molise: n. 23 candidature

• Toscana: n. 62 candidature

• Umbria: n. 31 candidature

Lo scorso 4 dicembre si è riunita la giuria che ha decretato i vincitori per ciascuna regione.

La giuria composta da: – Giovanna Poma, Stefania Coradeschi, Sabrina Nieri per Estra; Guido Lo Giudice, Segretario USSI; Vincenzo Imbastaro, Presidente CONI Abruzzo; Fabio Luna, Presidente CONI Marche; Vincenzo D’Angelo, Presidente CONI Molise; Simone Cardullo, Presidente CONI Toscana; Domenico Ignozza, Presidente CONI Umbria; Alessandro Palazzotti, Vicepresidente Vicario Special Olympics.

Assenti: Gen. Vincenzo Parrinello, AD Fipav Servizi ed ex Comandante GS Fiamme Gialle; Michele Maffei, Olimpionico ex Presidente A.M.O.V.A.

I giurati assenti hanno inviato via mail le loro preferenze

LA SOCIETA’ VINCITRICE DELLA REGIONE MOLISE

– ASD AURORA VOLLEY URURI (Ururi – CB)

Vincenzo D’Angelo, Presidente CONI Molise ha affermato: “Anche quest’anno, Estra S.p.A. ha scelto di accompagnare e supportare le società sportive nello sviluppo dei loro progetti futuri, riconoscendo ai migliori di ogni Regione un contributo economico da utilizzare per la realizzazione del progetto presentato per la stagione sportiva 2024/25. Il crescente interesse verso questa iniziativa è evidente: ben 23 progetti sono stati presentati, un notevole incremento rispetto agli 8 dello scorso anno. Questo testimonia l’importanza sempre maggiore attribuita al progetto. Le proposte di quest’anno si sono distinte per la loro qualità, rendendo la scelta particolarmente difficile. Ad aggiudicarsi il contributo è stata la società basso molisana Aurora Volley di Ururi, in provincia di Campobasso, che ha saputo coniugare sport, inclusione e attenzione al territorio, mantenendo costante il riferimento ai valori del CONI.”

I tecnici dell’ASD Aurora Volley Ururi Giuseppina Di Giacomo e Vincenzo Croce hanno dichiarato: “L’ASD Aurora volley Ururi, partecipando al concorso “Estra-calltoaction” ha realizzato i principi su cui da anni lavora, uno sport inclusivo al fine del rispetto dei diritti e della dignità della persona. Ringraziamo Estra per il riconoscimento ricevuto e per le inaspettate opportunità che lo stesso ci offre. Atleti, tecnici, presidente e genitori ringraziano e gioiscono.”

Le premiazioni in ogni regione rappresentata, saranno organizzate indicativamente nel mese di marzo 2025 presso Istituti Scolastici (scuole superiori) del territorio, individuati in collaborazione con i Comitati Regionali CONI e vedranno la partecipazione di due testimonial sportivi, Giorgio Minisini e Luigi Busà, che porteranno la loro testimonianza, al fine di essere non solo un momento di premiazione per i vincitori, ma soprattutto un’occasione di formazione e riflessione per i ragazzi.