Eventi Carovilli estate 2022: il calendario completo

Il ricco programma che accompagnerà fino al 1° settembre si apre oggi con i Greendays a cura dell’Avis di Carovilli

CAROVILLI – La Pro Loco di Carovilli ha pubblicato il calendario degli eventi per l’estate 2022. Si potranno trovare diversi appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali ma anche libri e intrattenimento per i più piccoli. La rassegna si apre da oggi, sabato 9 luglio con i Greenday ovvero una giornata all’insegna della pulizia del territorio realizzata da Avis Carovilli con altre associazioni e volontari. Il 16 luglio nel pomeriggio l’Aperitrekking Sunset Choir con escursione e degustazione dei vini naturali mentre alle ore 18.30 concerto al tramonto con il coro della Filarmonica di Civitavecchia e dell’Ensemble InCantus. Dal 17 al 19 previste tre giornate di concerti per la Festa patronale in onore di Santo Stefano del Lupo. Si esibiranno i Sottotiro (cover di Dalla e De Gregori) quindi il concerto di Katia Ricciarelli seguita da quello dei LPDM e il concerto bandistico Città di Noci. Per gli amanti della birra dal 22 al 24 luglio troviamo tre giorni con stand gastronomici e tanta musica nell’Holzhaus Beerfest. Il 24 luglio gara XC valevole per il campionato regionale del circuito “Sulle orme dei Sanniti” mentre il 30 luglio troviamo Blus & Wine, percorso di degustazione di vini naturali e stand gastronomico oltre alla musica live di Cesare Blanc e Nick Becattini band.

Agosto si apre il 4 con la presentazione del libro di Adele Fraracci “La filosofia è donna cosmopolita” mentre per il teatro il 5 troviamo commedia di Eduardo Tartaglia “La valigia sul letto”. Il 7 gara podistica “40° Marcialonga Carovillese” e la sera concerto live de “Le Malelingue”. L’8 agosto Antonella Presutti presenterà il libro “Il Rianimatore” mentre il 9 recital dal titolo “Come una piccola nuvola”. Il 10 appuntamento con la XIII° edizione del Festival Musicale in ricordo di Danilo Ciolli “Nuvole .. chitarre e note” mentre l’11 giornata creativa per bambini in “Artisti in miniatura” e passeggiata notturna su Monte Ingotta. Il 12 agosto Festa della società operaia mentre il 13 appuntamento prima con il Mago Tony quindi con la presentazione del libro di Andrea Rossi “Fuoco Fatuo”. All’insegna della musica il 14 con Graziano Conte live mentre il 16 presentazione del libro di Cinzia Di Domenico “Castiglione di Carovilli tra ricordi, affetti e tradizioni”. Il 17 altro libro con “Il Molise oltre oceano” a cura di Pina Mafodda e a seguire concerto della soprano Kristy Lambert mentre il 18 evento “La società operaia Carovilli incontra il club carovillese di Arkon Ohio” con concerto di chiusura. Il 20 e 21 stand gastronomici con piatti della tradizione e musica live ne “La Tresca” dove il 21 sera ci sarà il concerto de La Terza Classe. Il 27 nuovo appuntamento con l’Aperitrekking e passeggiata su Monte Ferrante con degustazione di vini naturali. Conclusione il 1° settembre con la Fiera di San Domenico, storica fiera popolare con stand gastronomici e musica dal vivo.