Riccardo Muti, direttore d’orchestra, a confronto con il filosofo Massimo Cacciari in un incontro tra musica e filosofia, religione e arte

REGIONE – Giovedì 1° aprile 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Il Molise é in zona arancione: ancora chiusi musei e spazi culturali, e sospesi gli eventi programmati in presenza, ci sono però tanti appuntamenti a cui accedere direttamente da casa con un semplice click e in totale sicurezza. Come di consueto, abbiamo selezionato per voi sei eventi online.

EVENTI ONLINE

Naomi Ishiguro presenta il suo libro Vie di fuga in diretta streaming sul sito e sulle pagine Facebook e Youtube del Circolo dei Lettori di Torino, alle ore 18. Nell’ambito della rassegna Desiderare il mondo. Linguaggi, corpi, icone. In dialogo con Annachiara Sacchi. “Come fa un bambino di dieci anni aspirante mago a sottrarsi al grigiore di una famiglia infelice e nessun amico? Dove trova rifugio una giovane donna, se il cappotto e le sciarpe dell’amore perduto non bastano a ripararla dal freddo di una grande città indifferente? Cosa scatta nella mente dei figli del re quando un acchiapparatti arriva a palazzo e sconvolge ogni equilibrio? Tutti i protagonisti di questi racconti cercano una via di fuga dalla realtà soffocante che li intrappola. Alcuni la trovano in un disegno che ritrae l’ignoto. Altri in un semplice battito d’ali.

In occasione dei 95 anni della regina Elisabetta II un libro a firma di Eva Grippa, che racconta la Regina attraverso la lente inedita dei rapporti con le figure femminili più importanti della sua vita. Si tratta di “Elisabetta e le altre. Dieci donne per raccontare la vera regina” che verrà presentato alle ore 18.30 in diretta Facebook sulla pagina Libraccio dalla libreria di Libraccio di Firenze. Dialoga con l’autrice Paola Calvetti. Uno sguardo informato e documentato dietro le quinte dei rapporti tra le donne della Royal Family con la prefazione di Enrico Franceschini, scrittore e corrispondente da Londra di Repubblica.

Alle 18.30 in diretta streaming su https://www.facebook.com/cubounipol Riccardo Muti, direttore d’orchestra tra i più amati del mondo, a confronto con il filosofo Massimo Cacciari in un incontro tra musica e filosofia, religione e arte. Le riflessioni culturali e filosofiche partono dalla suggestiva opera della Crocifissione di Masaccio, conservata nel Museo di Capodimonte a Napoli, per giungere all’idea centrale che sia possibile pensare non solo per parole, ma anche per immagini e per suoni. La raffigurazione della Crocifissione di Masaccio viene accostata alle sette sonate di Franz Joseph Haydn e alle sette ultime parole terrene pronunciate da Cristo sulla croce. Mentre Masaccio esprime questo dramma attraverso le tre immagini della Vergine, di Giovanni e della Maddalena che circondano affettuosamente Gesù, Haydn trasforma in pura sonorità le espressioni che Gesù manifesta sulla croce in totale solitudine.

Alle ore 20 sul sito www.teatroregio.torino.it, l’appuntamento in streaming è con il Concerto di Pasqua: Andrea Secchi dirige il Coro Teatro Regio Torino, accompagnato al pianoforte da Giulio Laguzzi. In programma musiche di Antonio Lotti (Crucifixus in do minore per coro a 8 voci a cappella), Johann Sebastian Bach («Wir setzen uns mit Tränen nieder» dalla Passione secondo Matteo BWV 244), Anton Bruckner (Christus factus est, mottetto in re minore per coro a cappella WAB 11), Gioachino Rossini (O salutaris Hostia in fa diesis minore per coro a cappella), Giuseppe Verdi (Laudi alla Vergine Maria per coro femminile a cappella da Quattro pezzi sacri), Gabriel Fauré (En prière in mi bemolle maggiore per voce e pianoforte; arrangiamento per coro di Jan Meyerowitz), Cantique de Jean Racine in re bemolle maggiore per coro e pianoforte op. 11, Agnus Dei e In Paradisum per coro e pianoforte dal Requiem op. 48.

Concerto in streaming, dal Teatro Verdi di Padova alle 20.45 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Orchestra (opvorchestra). Sotto la direzione di Marco Angus, l’appuntamento sarà interamente focalizzato sulla Sinfonia n. 3 op. 55 di Ludwig van Beethoven, universalmente nota con il titolo “Eroica”.

Alle 21 in streaming dal Teatro Bramante di Urbania Giuliano Del Sorbo (pittura dal vivo) e Raffaele Damen (fisarmonica) presentano “Paintheatre: Quattro tempi per una Passione. Concerto per pittura e strumento”, tappa di Marche Palcoscenico Aperto.Una performance pittorica in quattro tempi per quattro opere dedicate alla Passione di Cristo: Flagellazione, Crocifissione, Deposizione e Resurrezione. La fisarmonica, che esegue brani di R. Damen, S.A. Gubajdulina e Arvo Pärt, accompagna la pittura dal vivo.

PROSSIMI EVENTI

Domani, 2 aprile, é il Venerdì Santo. Anche quest’anno, come già il 2020, l’emergenza sanitaria impone l’annullamento delle tradizionali Processioni: il web, però, consente di mantenere in vita tradizioni e speranze. Oltre a varie processioni virtuali, l’appuntamento clou del giorno sarà la Via Crucis presieduta da Papa Francesco, trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Vatican News a partire dalle ore 21.