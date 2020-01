I principali eventi di mercoledì 1 dicembre 2019: rappresentazioni a Guardialfiera, Castelmauro, Montenero di Bisaccia. Concerto gospel a Petrella Tifernina

CAMPOBASSO – Primo giorno del 2020 in Molise con gli eventi di mercoledì. Dopo i veglioni cosa trovare in regione? Partiamo da Campobasso che propone la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Vittorio Emanuele II oltre la mostra presepi e Tradizioni al Museo dei misteri. A Isernia è possibile seguire sia la mostra fotografica di Dalwin Kryeziu “1999/2019 – Venti anni di vita e libertà in Kosova” presso lo spazio arte petrecca, sia quella di Fotografia e Pittura di Giada De Santis e Valeria Vallone all’ex lavatoio (10:30-13:00 – 17:00-20:00).

Al Castello Svevo di Termoli invece prosegue “Impara con gli artisti molisani e…” (18-22) mentre a Trivento c’è l’albero ad uncinetto con il mercatino natalizio. Altri eventi che si ripetono anche oggi sono la mostra del costume femminile Agnonese mentre a Bagnoli del Trigno l’IX edizione della mostra del presepe presso i Locali del Santuario Madonna di Fatima.

A Gambatesa si parte da dieci minuti dopo la mezzanotte con l’incendio delle vecchie poste quindi alle 00.45 altre rievocazione quella dell’incendio della Villa Comunale. Nel pomeriggio mostra di Maria Finelli in Piazza Riccardo, 10 dal titolo “Volti a Gambatesa” e gara per miglior cantore e migliore squadra de I Maitunat (16).

Per i presepi viventi troviamo quello di Piedicastello a Guardialfiera (17.30) quindi a Castelmauro (17.30-20.30) e Montenero di Bisaccia (17-20). Tombolata di inizio anno presso la Società Operaia di Carovilli (18) e Loto Link Festival – Lavori in Corso a Ferrazzano (20.30). Chiudiamo con il III Concerto di Capodanno – Gospel Choir allaChiesa di San Giorgio di Petrella Tifernina (19) e La Maitunata di Pietracatella presso la Piazzetta adiacente Chiesa di San Giovanni Battista.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.