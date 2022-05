Gli orari delle Sante Messe; a Vinchiaturo la Mostra mercato, a Campobasso, la mostra antologica “Segni, colori e forme nel nuovo millennio”

REGIONE – Domenica 1° maggio 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Le Sante Messe online

É domenica e sono tantissime le Sante Messe trasmesse in streaming per chi, per vari motivi, non può partecipare alla celebrazione eucaristica in presenza. Vi segnaliamo le principali, nelle varie ore del giorno, affinché le esigenze di tutti possano essere soddisfatte. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”; quella dalla Basilica di San Nicolò a Lecco su https://www.youtube.com/channel/UCnVJ3UeDZotfNEv33YSG2YA; quella dal Santuario della Madonna di Caravaggio in Piné, su https://www.facebook.c/santuariodipine/: quella dal Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Bedonia https://www.facebook.com/SeminarBedonia/, sul suo canale Youtube https://bit.ly/3uD8wIP e quella dal Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano su https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSantaMariadiCaravaggioMilano. Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it. Alle 11 dal Santuario della Spogliazione di Assisi su https://www.mariavision.it/maria-vision-italia; dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su su https://www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego su https://www.facebook.com/santuariodellavittoria/. Alle 12 la Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su https://www.madonnadellelacrime.it/. Nel pomeriggio segnaliamo alle 16 la Messa dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio sul sito del Santuario. Alle 18 la Messa dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Fino al 26 giugno 2022 presso la Fondazione Molise Cultura, a Campobasso, la mostra antologica “Segni, colori e forme nel nuovo millennio” dell’artista molisano Antonio Corbo.

Fino al 15 maggio 2022 il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Le 3 Ecologie, una riflessione sull’ecologia declinata attraverso le opere di 11 artisti di diversa provenienza.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 1° MAGGIO

Oggi (e domani domenica 1° maggio) torna la 2° edizione della Mostra Mercato organizzata negli spazi di Unclassics Store & Garage, Strada Statale 17 a Vinchiaturo (CB) per un viaggio a ritroso nel tempo.

Trekking da Pianelle di San Massimo all’Eremo di Sant’Egidio di Bojano. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare i numeri 328 763 9268 e 333 422 6979

Escursione a Monte Cavallerizzo 1.500 mt. slm. a scoprire le fortificazioni sannitiche più alte tra quelle ritrovate fin ora. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare i numeri 3287639268 e 347 302 1999.

Escursione a Campo Figliolo, Roccamandolfi – Campitello Matese. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare i numeri 328 763 9268.

Alle 19, ad ingresso gratuito, l’Auditorium Unità d’Italia di Isernia si apre alla grande Musica e alle grandi tematiche di questo particolarissimo periodo: Pace e Lavoro.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

4 maggio

Il nostro tessuto produttivo è prevalentemente composto da imprese di piccole e medie dimensioni la cui proprietà è riconducibile ad una famiglia, ai cui membri è affidata anche l’attività gestionale. Confcommercio Molise, insieme al team di esperti del Centro Clinico Psicologico GEA, affronterà l’argomento in un seminario che coinvolgerà imprenditori e psicologi, in programma dalle 14 alle 17.30 presso la sede confederale di Campobasso.