Diversi appuntamenti musicali a Campobasso, Termoli e altre località. E ancora party di Carnevale e cene speciali

Giornata ricca di appuntamenti quella di venerdì 1° marzo. A Campobasso in primo piano un paio di incontri a Palazzo Vitale e presso il Distretto Sociale di via Emilia. Ricca serata con musica e divertimento dai live dei Picnic in Acquarius e Doubtful Bottle al karaoke con djset fino a un’appuntamento con il party a tema di Carnevale. A Isernia si parlerà di La fragilità umana e i suoi orizzonti e nuovo appuntamento con il gusto all’Osteria O’ Pizzaiuolo. Ben tre concerti a Termoli con La vida in una serata rock, Café Racer live e Pirata Litfiba Tribute. C’è anche un singolare “Delitto a Teatro con cena”. Karaoke e 70’s Party in primo piano a Venafro mentre a Santa Maria del Molise Deep Three live. Ricordiamo l’appuntamento di domani con la doppia rubrica con i principali eventi del fine settimana e per chi ama ballare.

É possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 1 MARZO 2019

CAMPOBASSO

Analisi del mercato del lavoro regionale, seminario – Palazzo Vitale (dalle 9)

Corso Bartender 2019 – Bar School (17)

Mostra Steve McCurry – Icons – Palazzo Ex-GIL (17-20)

Difesa della sanità pubblica – Distretto Sociale via Emilia (17.30)

Pork … etta Day – La Bottega del Vino di Rauso Daniela (20)

Felsina. Armonia e complessità – Fondazione Italiana Sommelier (20)

Sheky Carnival – Club House (21)

Doubtful Bottle live – Libertine (22.30)

Picnic in Acquarius live – Zeppelin Pub (22.30)

Karaoke e dj set Zetamille – Number One Club (23)

ISERNIA

La fragilità umana e i suoi orizzonti – Aula Magna, Ex Curia Vescovile (14.30)

Mare d’inverno – Osteria O’ Pizzaiuolo (19)

TERMOLI

Open Day Corso di Formazione in mediazione familiare – sala Consiliare di Termoli (15)

Corso di inglese – FAPI Termoli CAF Centro Assistenza Fiscale (18)

Delitto a Teatro con cena – Ristorante Agora (21)

La vida rock – La vida (22)

Café Racer live – Thaddaeus Pub (22)

Pirata Litfiba Tribute live – Dickens pub (22.30)

VENAFRO

That 70’s Party – Old Bob Cycles (21)

Serata Karaoke – Lovely Bar Pizzeria (21)

CASTELBOTTACCIO

Verso il Contratto di Fiume “Biferno 1” – Casa di riposo “Arnaldo De Lisio” (18)

LARINO

Rischio la libertà con Giuseppe Savino – Vàzapp’ – Piazza Duomo (19)

SANTA MARIA DEL MOLISE