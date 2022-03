Oggi é il Martedì grasso, ultimo giorno di Carnevale. Tante le feste in programma e a Isernia anche una Mostra Carnevalesca

REGIONE – Martedì 28 febbraio nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Ultimo giorno presso la Galleria Petrecca a Isernia si può visitare la Mostra Carnevalesca, organizzata da L’arte del tombolo.

Fino al 15 maggio 2022 il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Le 3 Ecologie, una riflessione sull’ecologia declinata attraverso le opere di 11 artisti di diversa provenienza

CARNEVALE

Il Carnevale è una festa legata al mondo cattolico e cristiano, anche se le sue origini vanno ricercate in epoche molto più remote: nei Saturnali della Roma antica, nell’antico Egitto e in Babilonia o nelle feste dionisiache del periodo classico greco. Durante queste festività era lecito lasciarsi andare, liberarsi da obblighi e impegni, per dedicarsi allo scherzo e al gioco. Da qui il detto “Semel in anno licet insanire” (che in latino significa:una volta l’anno è lecito impazzire). Il Carnevale come lo si intende oggi e le sue tradizioni nacquero però nel Medioevo e furono sempre associati alla Quaresima. Il termine stesso deriva dal latino carnem levare, (togliere la carne), con riferimento all’ultimo banchetto del Martedì Grasso prima del digiuno Quaresimale. Il Carnevale in Molise è un’ esperienza davvero speciale, con tanti appuntamenti per grandi e piccini. Cercheremo di darvi qualche suggerimento per passare una festa all’insegna del divertimento.

A Montenero di Bisaccia pomeriggio di giochi e divertimento dedicato ai bambini che vorranno festeggiare l’ultimo giorno di Carnevale in piazza. Giochi gonfiabili, mascotte, sculture di palloncini, animazione itinerante, musica, balli, giochi, zucchero filato e tanta allegria, nel rispetto delle attuali normative anti Covid. Dalle 15 alle 18 Festa di Carnevale a Portocannone, in piazza Skandenberg, con truccabimbi, balli di gruppo e spettacoli. Nell’occasione verrà bruciato il Fantoccio di Carnevale. Dalle 16 alle 20 Festa di Carnevale anche presso il foyer dell’Auditorium “Unità d’Italia” a Isernia, con ingresso gratuito. Alle 16, a Pozzilli, le vie del paese saranno animate dalla sfilata di carri allegorici.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

5 marzo

Alle ore 20.30 (in replicail 6 marzo alle 20.30 e il 7 marzo alle 18) al Teatro del Loto di Ferrazzano, TeatriMolisani presenta “Il boschetto”, di Jasper Halle; regia Gianluca Iumiento con 12 giovani attore Centro Internazionale La Cometa.

6 marzo

Alle ore 18.30 presso il Palazzo dell’Ex-Gil a Campobasso concerto del Kalós Ensemble Orchestra da Camera di Campobasso con solista Maurizio Marino. Musiche dal ‘700 italiano alle più celebri colonne sonore italiane e di Hollywood. Biglietti su liveticket.it

13 marzo 2022

“Dodici note solo”, il tour attesissimo di Claudio Baglioni, farà tappa all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia: voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 56 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese.