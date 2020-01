I principali eventi di venerdì 10 gennaio 2020: a Campobasso si parla di Bioresistenze, del Molise letterario e musica dal vivo in serata. Presentazione libri a Isernia e Termoli

CAMPOBASSO – Venerdì 10 gennaio in Molise con i principali eventi partendo da Campobasso. Ultima giornata della mostra Bonsai Club presso la saletta civica di Palazzo San Giorgio. Si tratta della prima edizione di questa esposizione di bonsai autoctoni del Molise in programma con i seguenti orari: 10-13, 15-19. Due convegni: il primo alle 10.30 presso l’Auditorium Fondazione Molise Cultura dal titolo “Bioresistenze: l’agricoltura responsabile come strumento di cura” prevede la proiezione dei docufilm “Bioresistenze – testimoni di un impegno” di Guido Turus e “Il capolavoro del Bosco” di Fabio Toncelli. A seguire, un momento di discussione e dibattito alla presenza del curatore del progetto “Bioresistenze”, Guido Turus, con la partecipazione del Prof. Marco Marchetti (docente UNIMOL e Presidente dell’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA), Prof Rossano Pazzagli (docente UNIMOL) e Dr Donato Campolieti (Direttore Regionale CIA). Il secondo alle 18 presso l’Hotel S. Giorgio dal titolo “Il Molise letterario di F. D’Episcopo” a cura di Sipbc Onlus Molise.

Alle 18 presso il Village Caffe Letterario si parla di Gratuità e del dono mentre serata musica al Drop con Jazz Hammond Trio con Gianmarco Ferri (guitar), Marco Mancini (organ hammond) e Raffaele Giancola (drum) mentre al Blow-Up cafè torna l’appuntamento settimanale con Chitarro(c)ke, singing with Tony Mansi. Scegli la tua canzone preferita tra numerosi testi a disposizione e cantala con un impianto, un microfono a disposizione ed un musicista quale Tony Mansi alla chitarra per te.

Allo Spazio Arte Petrecca di Isernia prosegue la mostra fotografica di Dalwin Kryeziu “1999/2019 – Venti anni di vita e libertà in Kosova” mentre alla Galleria Spazio 180 presentazione del libro di Rossana Carnevale “In solitudine”. Introduce la Presidente del Club INNER Wheel di Isernia Dina Imbriaco Verrecchia e Modera la Dott.ssa Avv Giuditta di Cristinzi (17).

A Termoli, presso il Castello Svevo, “Impara con gli artisti molisani e…” (18-22), all’Istituto alberghiero “lectio magistralis” con Francesco Minni che presenta il libro “Arte e chirurgia”, viaggio tra i capolavori artistici ispirati dalla chirurgia attraverso i secoli (17.30). Al MACTE (15.30) invece la conferenza “Il cemento armato tra arte e tecnica” con la Prof.ssa Laura Cherubini, la Prof.ssa Francesca Tittarelli e il Prof. Gianluigi Mondaini. Per gli iscritti all’Ordine degli Architetti la partecipazione conferirà 4 CFP. Assemblea diocesana alla sala cinema Sant’Antonio (18.30), band molisana So good live al Dickens pub new (22.30) e special sound Hiko Casio jr. per Il Venerdi a Via Firenza dalle 19.

Prosegue la IX Edizione mostra del Presepe presso i Locali del Santuario Madonna di Fatima a Bagnoli del Trigno (16-20) mentre a Sant’Elia a Piania si parla di Olio e non solo nella sala convegni “Padre Alessandro” (16).

Al via a Sepino la Festa di Santa Cristina fino al 10 gennaio. Nella giornata odierna ci sarà la festa grande chiamata “intratio”. Si ricorda la traslazione del corpo della Santa dall’ospizio di S. Nicola alla chiesa del Ss.mo Salvatore e il suo patrocinio sulla comunità. In questo giorno, numerosi cittadini e forestieri affollano i confessionali, per disporsi alla comunione in onore della Santa ed anche per lucrare l’indulgenza parziale concessa da Papa Clemente XII. Dopo la celebrazione eucaristica segue la processione fino al rione Canala, seguendo uno dei leggendari percorsi intrapresi dai due pellegrini che portarono le reliquie di S. Cristina.

