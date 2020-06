Su Termoliwild i racconti per bambini, consigli alimentari e presentazione di alcuni libri. In arrivo nuove mostre e attività all’aria aperta

REGIONE – Mercoledì 10 giugno 2020 con nuovi eventi in Molise. Partiamo dal MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli che propone la mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Era stata inaugurata lo scorso 29 febbraio e chiusa subito dopo, ultimo progetto espositivo realizzato dall’artista in prima persona.

Su Termoliwild (facebook @termoli.wild) intrattenimento a partire dalla mattina con la Rubrica Lara-Lara a cura della Professoressa Fernanda Pugliese: presentazione del libro “Ting Ting la Ciambanell”, realizzato dall’Associazione di volontariato Protezione Civile Montecilfone, in collaborazione con Rivista Kamastra, Comune di Montecilfone e il Ministero per i beni e le attività culturali. Alle 16 rubrica di Racconti e Fiabe per bambini a cura di Milly De Angelis. Sarà raccontata la favola albanese: “Ishi nje her”, tratta dall’opuscolo illustrato per bambini “C’era una volta”, allegato al libro “Ting Ting la Ciambanell”. Alle 11.30 ricordiamo anche i consigli alimentari del Dr. Giuseppe Lanotte mentre alle 19 torna il corso di pittura ad acquarello diretto da Nicola Petrilli e alle 21.30 Nicolino Cannarsa live show.

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

“Crocia@ti & Trinit@ri Live Social – La storia a casa tua” è l’iniziativa che porterà una serie di event fiinalizzati a diffondere la storia e la cultura della città di Campobasso in un modo del tutto innovativo.

PROSSIMI EVENTI

Dal 12 giugno apre la mostra Women_Art_Human Rights for Peace a Palazzo Gil fino al 24 luglio. Esposizione dedicata all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza delle Nazioni Unite. A Casacalenda Festa di Sant’Onofrio e Sant’Antonio nei giorni 12 e 13 giugno.

Il 14 torna la passeggiata naturalistica presso le Cascate del Verrino (IS) (prenotazioni entro il sabato al 348.5921343 Antonio). Alle 20.30 “Vai Mo’”, dove artisti appartenenti a diverse forme di espressione, performeranno sul palco e non mancheranno contributi in video conference di artisti a livello nazionale, area social, interviste e dibattiti, il tutto sapientemente condotto dal giornalista Enzo Luongo con l’aiuto per la direzione artistica di Pippo Venditti ed Antonello Carozza (pagina Facebook di Sound tv).

Sempre il 14 prevista escursione a Capracotta in occasione della riapertura del giardino della Flora Appenninita. L’Officina dei Giornalisti, proporrà alle 11 sui canaliFacebook di Officina dei Giornalisti e sul sito officinadeigiornalisti.com un viaggio/racconto nella scoperta dei Misteri. Il virus ha congelato tutte le manifestazioni, ma la potenza delle immagini e delle parole riecheggeranno per le vie di Campobasso.

Il 19 alle 21 torna la diretta di Croci@ti & Trinit@ri Live Social – La storia a casa tua. In questa occasione si parlerà di sapori del Rinascimento in compagnia di Mariagiovanna de Bellonia, dell’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Campobasso. Il 20 giugno a Fornelli “Lenta … mente”: serata sotto le stelle. Prevista la sola visione delle stelle ad occhio nudo con spiegazione di miti e costellazioni. Al via dal 20 il corso base di fotografia con il tutor Paolo Cardone a cura del Centro per la Fotografia Campobasso “Vivian Maier”.

Il 21 giugno alle ore 10 a Roccamandolfi Itinerario Matese “Tra cascate, ponti e castelli”. Una passeggiata per ammirare le fortezze medioevali di Tommaso Da Celano a Roccamandolfi e Civita di Boiano passando per le splendide cascate di Carpinone, Roccamandolfi e Santa Maria del Molise. Una giornata all’insegna della natura e della cultura per i borghi del meraviglioso Molise. Il 27 giugno alle 21.30 appuntamento con “Stelle, pianeti e costellazioni: dalla mitologia all’astrofotografia”, alla scoperta della volta celeste tra leggende e tecnica fotografica.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.