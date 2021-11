Al Circolo Sannitico di Campobasso la conferenza dal titolo “Rinasciamo a tavola: il cibo che aiuta a prevenire ed a tenersi informa”

REGIONE – Mercoledì 10 novembre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

Presso le sale espositive della Fondazione Molise Cultura, al Palazzo Gil di Campobasso, fino al 14 novembre, è allestita una mostra da non perdere “Yo lo Vi. Visioni di Guerra”. Si tratta di oltre quaranta incisioni di Francisco Goya e una selezione di tele e incisioni del Maestro Domenico Fratianni.

Presso la Sala Consiliare in Piazza della Libertà, a Montenero di Bisaccia, la mostra storico-fotografica dal titolo Trincee, curata da Gaetano Ricci, appassionato di storia e membro dell’associazione “Progetto Cultura” di Larino.

Al Centro per la fotografia Vivian Maier a Campobasso la mostra fotografica “Less is more”: 26 fotografie di 26 autori diversi che si sono messi in gioco proponendo la loro visione minimal della realtà.

Gli altri eventi

Alle 18.00, al Circolo Sannitico di Campobasso, La Rete, l’Associazione Molisana di sostegno ai malati oncologici propone un incontro con Renata Bracale, Professoressa Associata in Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi del Molise, dal titolo “Rinasciamo a tavola: il cibo che aiuta a prevenire ed a tenersi informa” per illustrare come l’alimentazione sia sempre più un’arma di prevenzione potente oltre a essere uno strumento fondamentale per affrontare al meglio gli impegni di tutti i giorni.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

12 novembre

Alle ore 18 nella Sala “Taverna del Duca”, piazza Garibaldi, a Pescolanciano presentazione dell’opera letteraria “La vita al tempo del Covid” con la prefazione del prof. Michele Mirabella

Alle 18.30 verranno svelati alcuni dettagli della nuova opera di Sara Enrico, che a luglio é arrivata a Termoli ed è entrata a far parte della collezione del MACTE: presente l’artista e ricercatrice Giovanna Manzotti.

Alle 18.30, al Castello Svevo di Termoli, inaugurazione del Museo del mare, realizzato grazie ad un finanziamento ottenuto tramite il Flag Molise Costiero

13-14 novembre

Alle ore 18, presso l’Auditorium di Palazzo Gil a Campobasso, appuntamento con la rassegna cinematografica “Viaggio nel tempo” con la proiezione di “Looper in fuga dal passato” di Rian Johnsson.

20-21 novembre

Presso l’Auditorium di Palazzo Gil a Campobasso, alle ore 18, appuntamento con la rassegna cinematografica “Viaggio nel tempo” con la proiezione di “Looper in fuga dal passato” di Rian Johnsson.

Alle 20.30, al Teatro Fulvio di Guglionesi, va in scena ‘Ultimo giorno di sole’ di Giorgio Faletti, interpretato dall’attrice Chiara Buratti e diretto da Fausto Brizzi.

27-28 novembre

Presso l’Auditorium di Palazzo Gil a Campobasso, alle ore 18, appuntamento con la rassegna cinematografica “Viaggio nel tempo” con la proiezione di “Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali” di Tim Burton.

Alle 20.30, al Teatro Fulvio di Guglionesi, omaggio a Mia Martini con ‘Note di notte per Mimì‘ con l’attrice e cantante Melania Giglio, accompagnata al piano da Heron Borrelli.

19 dicembre

Alle ore 18, al Teatro Fulvio di Guglionesi, la Compagnia del Loto mette in scena ‘L’asino’, riadattamento del testo del drammaturgo norvegese Jon Jesper Halle.