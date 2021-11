“Rinasciamo a tavola”, incontro con Renata Bracale a Campobasso

Il cibo che aiuta a prevenire ed a tenersi informa, se ne parla mercoledì 10 novembre al Circolo Sannitico di Campobasso

CAMPOBASSO – Mercoledì 10 novembre, alleore18.00, al Circolo Sannitico di Campobasso, La Rete, l’Associazione Molisana di sostegno ai malati oncologici, con il patrocinio del Comune di Campobasso e dell’Università degli Studi del Molise, per i “Mercoledì della Prevenzione”, proporrà un incontro con Renata Bracale, Professoressa Associata in Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi del Molise, dal titolo “Rinasciamo a tavola: il cibo che aiuta a prevenire ed a tenersi informa” per illustrare come l’alimentazione sia sempre più un’arma di prevenzione potente oltre a essere uno strumento fondamentale per affrontare al meglio gli impegni di tutti i giorni.

I “Mercoledì della prevenzione” sono una serie di seminari a cadenza semestrale, organizzati dall’Associazione La Rete, tenuti da esperti professionisti che hanno lo scopo di informare correttamente il pubblico su problematiche connesse alle malattie oncologiche in un dibattito il più attuale e dialogante possibile.

La Rete Onlus è un’Associazione di Volontariato nata nel 2015 per sostenere i malati oncologici e le loro famiglie dal punto di vista psicologico e sociale e nella gestione della convalescenza ed ha, tra le sue priorità, la prevenzione sia primaria, che secondaria e terziaria

La Professoressa Renata Bracale, che interverrà nel convegno di mercoledì 10 novembre al Circolo Sannitico, è una biologa nutrizionista laureata con lode presso l’Università degli studi di Napoli Federico II e si è successivamente specializzata presso il medesimo ateneo in scienza dell’alimentazione. Ha seguito un corso di marketing sanitario presso l’Università Bocconi di Milano ed ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in farmacologia presso l’Università degli Studi di Milano. Attualmente, come detto, è Professore Associato in Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi del Molise.

È autrice di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, ed è altresì coautrice in numerosi capitoli di libri nel settore della nutrizione umana. Membro della Società Italiana dell’Obesità e della Società Italiana di Nutrizione Umana, la Professoressa Bracale ha vinto diversi premi per le ricerche che ha condotto in campo nutrizionale spaziando dall’obesità genetica, alla ricerca di target farmacologici per l’obesità, a studi sulle abitudini alimentari di diverse popolazioni italiane ed agli effetti di alcuni nutrienti sull’uomo. Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali e compare in diverse trasmissioni televisive a carattere scientifico divulgativo.