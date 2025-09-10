A Isernia il concerto a lune di candela “Corde Mediterranee” e la rassegna teatrale “Diciamogli sempre di sì”

REGIONE – A Isernia oggi, mercoledì 10 settembre, si respira cultura, memoria e leggerezza. Molisenews24.it ricorda che il Chiostro di Palazzo San Francesco si accende di emozione con CandleLife, un concerto solidale a lume di candela che unisce musica e ricordo. I Maestri Mammola e Brandi porteranno in scena melodie mediterranee, in un’atmosfera intima e suggestiva, dedicata ai caduti del bombardamento del 10 settembre 1943. Un’occasione per ritrovarsi, ascoltare, e contribuire con una donazione libera a un’iniziativa che ha il cuore al posto giusto.

Poco distante, in Piazzetta Sanfelice, si cambia registro ma non intensità: la compagnia Cast propone la commedia “Diciamogli sempre di sì”, una perla del teatro napoletano che promette sorrisi e riflessioni sotto le stelle. Il centro storico si trasforma in palcoscenico, e la serata diventa un invito a vivere la città con occhi nuovi. Grande attesa a Cercemaggiore per il concerto di Ivana Spagna in occasione della festa patronale di San Vincenzo.

GLI EVENTI DEL 10 SETTEMBRE

CandleLife, concerti solidali a lume di candela al Chiostro di Palazzo San Francesco a Isernia.

Rassegna teatrale “Diciamogli sempre di sì” in Piazzetta Sanfelice ad Isernia.

Concerto di Ivana Spagna a Cercemaggiore.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

11 settembre

Presentazione del libro “Molise al femminile. Biografie e storia” di Rita Fratolillo e Barbara Bertolini presso la Biblioteca Comunale di Isernia.

Conferenza di Franco Avicolli “La guerra e la pace nell’opera di Lev Tolstoj” alla Villa Comunale di Isernia.

52° Mostra mercato del Vino e dei sapori a Macchia di Isernia.

1 The Fuzzy Dice live e Ferrazzano.

Capolinea 2025 “Guerra e Pace” con Moni Ovadia in Piazza Sanfelice a Isernia.

Festival dell’Accademia Tetracordo, XXII edizione Premio Giuseppe Pettine a Isernia.

Beer Fest Larino a Larino.

93^ Festa dell’Uva a Riccia.

Festa della Madonna di Vallisbona a Roccasicura.

19 settembre

“C’é chi dice NO!”. recital a Campobasso.

21 settembre

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.