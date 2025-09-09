Capracotta, dialogo sul fiume Verrino tra scienza e territorio

Il 15 settembre esperti e cittadini si confrontano sul futuro del Verrino. Biodiversità, energia e comunità al centro del progetto MappInTur

CAPRACOTTA – A Capracotta il 15 settembre 2025 alle ore 16:30 presso il Giardino della Flora Appenninica incontro pubblico “Il fiume plurale: usi, pratiche e visioni”: un pomeriggio di confronto sul futuro del fiume Verrino fra ambiente, comunità e governance. Dopo le attività di sensibilizzazione proposte nel mese di agosto, la rassegna ALVEARI entra nel vivo con un ciclo di iniziative che si susseguiranno fino a fine ottobre.

Programma (inizio alle 16:30)

Saluti: Paola Fortini (Direttrice Giardino della Flora Appenninica) – Candido Paglione (Sindaco di Capracotta).

Interventi:

Matteo Proto (Università di Bologna) — Paesaggi fluviali: conflitti e coesistenze;

Paola Fortini (Università del Molise) — Ecologia e biodiversità del Verrino;

Giovanni Ottaviano (Università del Molise) — Comunità e corsi d’acqua;

Francesco Tariello (Università del Molise) — Il fiume come energia;

Coordina: Marco Petrella (Università del Molise).

Voci dal territorio: ARPA Molise, Legambiente Molise, Gruppo regionale CAI Molise, stakeholder locali.

Mappa delle visioni e sintesi finale con Marco Petrella e Matteo Proto. A seguire, aperitivo.

Luogo: Giardino della Flora Appenninica, SP84 dir, 86082 Capracotta (IS).

Il progetto MappInTur

MappInTur è un’azione di rigenerazione territoriale che utilizza il deep mapping e la mappatura partecipativa per:

valorizzare abitanti, luoghi, voci, esperienze e acqua come “risorse relazionali”;

integrare memorie materiali e immateriali (cartografia storica, fotografie, audiovisivi, racconti orali) con dati georeferenziati;

attivare processi di co-creazione e citizen science con la comunità locale;

costruire itinerari di turismo culturale sostenibile e un place branding condiviso;

favorire nuova imprenditorialità giovanile (guide, cooperative, associazioni) legata al racconto del territorio.

Strumento cardine del progetto è un WebGIS partecipativo che ospiterà luoghi, storie e itinerari del Verrino; gli esiti dei laboratori confluiranno nella mappa collettiva della valle.

Promotori e partenariato

L’evento rientra nel progetto MappInTur – CHANGES (Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society) – PNRR, Spoke 9 (Cod. PE00000020 – CUP H53C22000850006), coordinato scientificamente dall’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Bioscienze e Territorio, CenTuries. In partenariato con il GAL Alto Molise e i Comuni di Agnone, Capracotta, Civitanova del Sannio, Pietrabbondante, Poggio Sannita. La rassegna ALVEARI. Voci dal fiume accompagnerà l’intero calendario di appuntamenti.

Informazioni

www.verrinomap.it — Tel./WhatsApp 0872713586 — verrinomap@gmail.com