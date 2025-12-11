Presepi a Campobasso, Mostra del Presepe a Bagnoli del Trigno, esposizioni al MACTE di Termoli e mercatini natalizi in tutta la regione

REGIONE – Le festività natalizie in Molise si arricchiscono di appuntamenti culturali e tradizionali che accompagneranno anche oggi, giovedì 11 dicembre, cittadini e visitatori fino all’Epifania e oltre.

Molisenews24.it ricorda che nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso é apertal’esposizione dei presepi artigianali, un’occasione per ammirare la creatività locale e vivere la magia della tradizione. A Bagnoli del Trigno è in programma la XV edizione della Mostra del Presepe, che ogni anno richiama appassionati e curiosi da tutta la regione.A Termoli, presso il MACTE – Museo di Arte Contemporanea é visitabile la mostra “Scollamenti: La collezione in circolo”, a cura di Caterina Riva, che propone un percorso innovativo tra arte e contemporaneità. Infine, un po’ ovunque mercatini Villaggi di Natale, con luci, decorazioni e attività pensate per grandi e piccoli. A Termoli, presso la Sala Consiliare del Comune, un convegno promosso da FIDAPA per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti umani.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 20 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DELL’11 DICEMBRE

A Termoli, presso la Sala Consiliare del Comune, un convegno promosso da FIDAPA per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti umani.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

12 dicembre

A Termoli un workshop sull’olio EVO di qualità nel Sud Adriatico.

XI Edizione del Baratto del Libro a Venafro (fino al 15).

13 dicembre

Alle 16.30 letture di Natale alla Biblioteca Comunale di Vinchiaturo.

Alla Libreria Mondadori di Campobasso Marcello Fois presenta “L’immensa distrazione”.

14 dicembre

Mercatini della creatività a Bonefro.

“Figli di Abramo” con Stefano Sabelli in scena a Casacalenda.

Alle 18.30 all Teatro Savioia di Campobasso l’Orchestra Sinfonica del Molise proporrà le colonne sonore.

Alle 18 all’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Termoli in scena la commedia dialettale “Ogni cas te nu pange rottg”.

All’Auditorium di Palazzo ex Gil a Campobasso andrà in scena Robotshow Italia.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il concerto “The Beatles sinfonico”.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

Mercatino di Natale a Casalciprano.

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Natale per caso.

21 dicembre

Mercatino di Natale a Casalciprano

24 dicembre

Farchia di Montefalcone del Sannio

26 dicembre

Presepe vivente Guardialfiera.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.