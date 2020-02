I principali eventi in Molise di martedì 11 febbraio 2020: Santa Messa a Termoli, corso di escursionismo a Campobasso, festa in maschera a Salcito

CAMPOBASSO – Martedì 11 febbraio con nuovi eventi in Molise, vediamo i principali previsti per la giornata odierna partendo da Campobasso. Prosegue “Giornata della Memoria” la mostra storico-documentaria presso l’Archivio di Stato dalle ore 9:00 alle 17:00. asso e Isernia). Al via il corso base di escursionismo presso Decathlon con 8 lezioni teoriche e 3 uscite pratiche, istruttore base Guglielmo Ruggiero (info al 349.6728602). Al Bahia Cafè dalle 22 c’è Il Cervellone Molise.

A Termoli fino al 15 febbraio l’evento “Kiss me nel borgo – #unbacionelborgotermoli“, saranno posizionati in forma temporanea all’interno del borgo federiciano di , 4 “segnaletiche d’amore” nei punti più romantici e panoramici dello stesso, per poter immortalare il bacio più bello dove i turisti e termolesi potranno godere anche di un magnifico palcoscenico naturale in cui scegliere di scattare foto e/o selfie in coppia, con la propria mamma, papà, nonna, amici, con il loro fido, compagno o compagna. Tutti gli scatti dovranno inoltre avere un hashtag di riferimento obbligatorio: #unbacionelborgotermoli.

Alle 18 Santa Messa nella chiesa di San Francesco d’Assiso a Termoli. Celebra don Elio Benedetto, assistente spirituale Unitalsi in occasione dalla XXVIII Giornata Mondiale del Malato mentre al Centro Yoga Parinama “Sospesi tra cielo e terra” con armonizzazione sonoro vibrazionale con amache (info e prenotazione al 3297151166). “Lasceremo che le onde vibrazionali benefiche di campane tibetane, gong e altri strumenti ancestrali ci coccolino, sospesi tra cielo e terra… nell’amaca, in uno spazio intimo tutto nostro ! Sarà un vero e proprio viaggio alla scoperta di noi, dei nostri mondi interni che ci fanno sentire al sicuro, di quei luoghi che ci riconducono all’essenza, che ci riconnettono al nostro vero Sè. L’amaca è un tessuto morbido resistente ed elastico che oltre ad adattarsi alle forme del corpo permette un grande senso di leggerezza e rilassamento tramite la sospensione. Sarà un pò come tornare nel grembo materno, un posto accogliente e pieno di amore. Necessario abbigliamento comodo, una semplice tuta, niente gioielli, metalli o qualsiasi cosa che potrebbe danneggiare le amache”.

Festa in maschera per bambini a Salcito (1° Edificio Scolastico) a cura della Proloco Salcitana e Parrocchia San Basilio (16).

Laboratorio metodo grafomotorio per bambini da 4 a 6 anni il 14 febbraio lezione di prova gratuita in Contrada Macchie 21 a Campobasso (iscrizione entro il 13 febbraio al 333.2180485). Dal 12 al 16 febbraio Molise in Fiera a Termoli presso la piazza Giovanni Paolo Secondo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21. A Palazzo Vescovile di Termoli il 14 La Notte dei Cavalieri. Arriva Campobasso in love il 13 e 14 mentre per Serate Galanti, lezioni concerto degli alunni di strumenti Liceo Musicale Statale Galanti di Campobasso prossimo appuntamento per il 20 e 27 febbraio con “A tema di danza”. Dal 21 al 24 in Piazza Municipio 37 a Bonefro “Corso di potatura: tre giorni di saggezza rurale in Molise” (info I viaggi dell’origano 338.7816835). Giullari di Spade, musica e spettacolo il 23 febbraio ore 17 in Piazza Municipio a Campobasso. Dal 20 al 28 febbraio all’Incontreria Il Ponte di Bojano “Lucia”, mostra percorso di lettura.

