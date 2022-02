Mostre a Venafro, Campobasso e Termoli. Al Teatro Campobasso in love e concerto del fisarmonicista Alberto Nardelli

Musei e mostre

Fino al 20 febbraio presso la Galleria Immagine di Campobasso la mostra fotografica “A contemporary fairytale”, realizzata dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e curata da Mino Pasqualone.

Nel Salone delle Feste di Castello Pandone a Venafro fino al prossimo 27 febbraio é visitabile la mostra “Nel segno dell’acqua”. Ra il territorio e l’uso razionale delle risorse idriche partendo dalle evidenze archeologiche e dalle strutture superstiti dell’Acquedotto Augusteo di Venafro.

Presso Palazzo Gil a Campobasso é aperta la mostra su Giovanni Boldini “Il genio della linea, la magia del colore”: sarà visitabile fino al prossimo 28 febbraio, dal martedì alla domenica solo nell’orario pomeridiano. L’esposizione è prodotta e realizzata dalla Fondazione Molise Cultura, con il sostegno dalla Regione Molise, in collaborazione con MetaMorfosi Eventi e con la Fondazione Ferrara Arte e le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara.

Fino al 15 maggio 2022 il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Le 3 Ecologie, una riflessione sull’ecologia declinata attraverso le opere di 11 artisti di diversa provenienza

GLI ALTRI EVENTI DEL 12 FEBBRAIO

12 febbraio

Ciaspolate:

in Alto Molise a Pescopennataro. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare Guida GAE Michele Permanente 3287639268

Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare Guida GAE Michele Permanente 3287639268

ai piedi di Monte Cavallerizzo 1.500 mt. slm. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare Guida GAE Michele Permanente 3287639268 al tramonto con cena facoltativa in rifugio. Appuntamento alle 16:00 con partenza alle 16:30 a Capracotta. Per informazioni e prenotazioni: Whatsapp 328 471 8018; attraversoilmolise@gmail.com

12-14 febbraio: Campobasso in love 2022

Torna Campobasso in love, iniziativa ideata e realizzata dall’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane, patrocinata e sostenuta dal Comune di Campobasso e dalla Confcommercio Molise. Gli appuntamenti: Selfiecontest “Fonzo e delicata…passione a Campobasso”. Concorso fotografico, gratuito ed aperto a tutte le coppie con età superiore ad anni 14, ispirato ai temi dell’amore. È possibile partecipare tramite l’invio di un selfie accompagnato da una breve dedica o messaggio d’amore. Le coppie vincitrici, proclamate nel corso del flashmob “Il bacio con Fonzo e Delicata”, saranno protagoniste di un servizio fotografico esclusivo, in abiti rinascimentali, nelle vesti di Fonzo e Delicata oppure di un pacchetto benessere e SPA luxury. Possono partecipare anche coppie di amici e/o amiche ovvero chiunque voglia dimostrare il proprio amore in qualsiasi forma. Regolamento sulla pagina Facebook dell’Associazione; invio foto dall’8 all’11 febbraio 2022, votazioni aperte dal 12 al 14 febbraio 2022. Il sigillo d’amore. La promessa d’amore nella città di Fonzo e Delicata. Regalate al vostro amore una pergamena che riporterà i due nomi scritti a mano in stile gotico o similare, uniti tra loro da un prezioso sigillo in ceralacca. Prenotala tramite un messaggio in posta privata sulla pagina Facebook dell’Associazione oppure tramite il sito www.campobassoinlove.it e regala la tua preziosa promessa d’amore! Vetrine in love. Semplice ma simpatico concorso aperto a tutti i commercianti che dovranno allestire la propria vetrina ispirandosi ai temi dell’amore. Le attività commerciali con le vetrine vincitrici, proclamate nel corso del flashmob “Il bacio con Fonzo e Delicata” a seguito di una attenta valutazione dei clienti e di una giuria di qualità, saranno oggetto di un servizio fotografico esclusivo i cui scatti potranno essere utilizzati per future campagne promozionali e pubblicitarie del negozio e di una confezione completa delle eccellenze eno-gastronomiche del brand “i Crociati e i Trinitari”. Le vetrine dovranno essere mantenute allestite sino al 14 febbraio, giorno di scadenza delle votazioni online, per permettere a tutti i cittadini di ammirare dal vivo la propria vetrina. Regolamento sulla pagina Facebook dell’Associazione. Iniziativa in collaborazione anche con Confcommercio Regione Molise; invio foto dall’8 all’11 febbraio 2022, votazioni aperte dal 12 al 14 febbraio 2022. Annullo filatelico “Campobasso in love”. Verrà allestito uno specifico ufficio postale, dove potranno essere affrancate tutte le spedizioni della giornata anche con l’utilizzo di un originale francobollo dedicato a San Valentino. Iniziativa rivolta alla cittadinanza e ai filatelici e collezionisti di cartoline ed annulli. Iniziativa realizzata in collaborazione con Poste Italiane e con l’Associazione Culturale Filatelica Molisana. Al Circolo Sannitico il 14 febbraio 2022, dalle ore 14.30 alle ore 19.30. “La lettera del tempo”, Campobasso Orienteering game. Evento finale del gioco immersivo che, da alcune settimane, sta animando il borgo antico della Città e che vedrà la sua conclusione nel corso del flashmob “Il bacio con Fonzo e Delicata”. Nella tre giorni di Campobasso in Love ci sarà l’opportunità di partecipare in via straordinaria, con la propria mappa-gioco, alla divertente scoperta del borgo antico di Campobasso e della sua storia mentre il 14 febbraio ci sarà l’evento per l’estrazione dei premi. I vincitori saranno proclamate nel corso del flashmob “Il bacio con Fonzo e Delicata”. Regolamento sulla pagina Facebook “La Lettera del Tempo” Iniziativa in collaborazione con APS Sottobosco. Gioco nel centro Città, 12 e 13 febbraio 2022. Estrazione premi Circolo Sannitico, 14 febbraio 2022, ore 16.00. Flashmob “Il bacio con Fonzo e Delicata”. Consueto e sempre coinvolgente spettacolo all’insegna dell’amore che quest’anno a seguito delle stringenti normative anticovid-19 non verrà svolto al cospetto della Torre Terzano, location simbolica dell’amore tra Fonzo Mastrangelo e Delicata Civerra, ma nella più ampia ed elegante Piazza Gabriele Pepe nel centro murattiano di Campobasso. Momento clou dell’intero evento “Campobasso in Love” che vedrà le coppie partecipanti, opportunamente distanziate con speciali cuori e accompagnate da una suadente colonna musicale eseguita dal vivo, scambiarsi un bacio d’amore di circa un minuto sotto una pioggia di coriandoli. A preparare l’atmosfera del momento ci sarà un breve, intenso e romantico spettacolo seguito da un toccante reading della storia leggenda di Fonzo e Delicata. Per prenotazioni inviare un sms o un messaggio WhatsApp al n. +39 347 5368695. Appuntamento in Piazza Gabriele Pepe, 14 febbraio 2022, ore 19.00.

Alle ore 18,30 sul palco del Teatro Savoia di Campobasso, si esibirà il fisarmonicista Alberto Nardelli: brani di Bach, Cholminow e Zubickij.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

13 febbraio

Ciaspolata in Alto Molise sopra i boschi di Pescopennataro. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare Guida GAE Michele Permanente 3287639268.

23 febbraio

Esce in libreria “Uomo Cervo, fate, folletti e altri esseri fantastici del Molise” con testi di Stefania Di Mella, illustrazioni di Laura Fanelli, a cura di Teresa Porcella. Un viaggio lieve e giocoso dal mare all’entroterra, per scoprire l’immaginario, le tradizioni, le maschere tipiche e i mostri di una regione ricca di sorprese antiche, vive ancora oggi.

26 febbraio

Alle ore 18:30, nella Sala Cinema Sant’Antonio di Termoli, la professoressa Luigina Mortari, Docente all’Università di Verona, presenterà il suo ultimo testo “La politica della cura. Prendere a cuore la vita”. A dialogare con l’ospite saranno esponenti della vita politica e amministrativa del territorio. Ingresso libero.

13 marzo 2022

“Dodici note solo”, il tour attesissimo di Claudio Baglioni, farà tappa all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia: voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 56 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese.