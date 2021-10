Per le donne dai 45 ai 49 anni possibilità di prenotare un esame mammografico nell’ambito della campaga Nastro Roa LILT; mostre

REGIONE – Martedì 12 ottobre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

A Guglionesi visitabile fino al 20 ottobre la mostra “Le donne e l’emigrazione”.

Gli altri eventi

Le donne dai 45 ai 49 anni hanno tempo fino all’11 novembre per prenotare un esame mammografico nell’ambito della campagna Nastro Rosa organizzata da Asrem e la Regione Molise, assieme alla Lilt. Per prenotare occorre chiamare, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, dal telefono fisso al numero 800 639 595 o dal cellulare al numero 0875 75 26 26 dopo essersi muniti di impegnativa del medico curante con codice D03 (esenzione)

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

13 ottobre

Dal 13 al 17 ottobre a Palazzo GIL Campobasso negli spazi di Fondazione Molise Cultura si svolgerà la rassegna Poietika: luogo di incontri, di conversazioni e dialoghi, tra il locale e il globale, tra il Molise e il mondo

Alle 16 presso l’aula magna dell’ex seminario di via Mazzini a Isernia si terrà il convegno “Dialoghi su Celestino: i Papi di Dante”.

Alle 18.30 in Cattedrale ad Isernia la Santa Messa officiata da Monsignor Camillo Cibotti, vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro. Nel corso della funzione religiosa saranno esposte alla venerazione dei fedeli le croci donate nel 1294 da Celestino V.

14 ottobre

A partire dalle ore 16.00 a Isernia, , in piazza Andrea d’Isernia, torna rievocazione storica del passaggio in città di Celestino V nel 1294 dal titolo “Il ritorno del Papa Santo”.

Alle 18 presso il Museo dei Misteri presentazione della guida turistica ufficiale della città di Campobasso – “La città dei Misteri”.

15 e 16 ottobre

Il Premio Oscar Nicola Piovani terrà a battesimo il Teatro del Loto a Ferrazzano, dopo due anni di fermo dovuti a pandemia e restauri., con “Note a margine su la Musica è Pericolosa”: un racconto musicale, narrato dagli strumenti che agiscono in scena.

16 ottobre

A partire dalle ore 9.30, nella location dell’hotel La Fonte dell’Astore di Castelpetroso, si svolgerà la manifestazione ‘Il volontariato s’incontra’, giornata dedicata al non profit e a tutto ciò che ruota attorno ad attività ed adempimenti propri delle organizzazioni che operano in questo ambito.

22-24 ottobre

Torna per la seconda edizione la “Festa del Cioccolato” in programma a Termoli in Piazza Vittorio Veneto. Saranno quindici le aziende del cioccolato, ospitate in altrettanti stand, che esporranno esclusivamente prodotti artigianali.