Eventi del 12 ottobre in Molise: a Campobasso la Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea e l’incontro di Confcooperative

REGIONE – Il 12 ottobre offre in Molise un calendario ricco di appuntamenti tra arte, fotografia, cultura e approfondimenti sul territorio. Molisenews24.it ricorda che da Isernia a Campobasso fino a Termoli, mostre e incontri raccontano tradizioni, innovazione e sviluppo locale.

A Campobasso prosegue la Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea, allestita al Circolo Sannitico. L’evento celebra le più interessanti espressioni dell’arte incisoria contemporanea e rappresenta uno degli appuntamenti culturali di riferimento dell’autunno molisano. L’esposizione resterà aperta fino al 25 ottobre..

Sul fronte degli incontri istituzionali e sociali, a Campobasso si terrà il confronto “La cooperazione negli scenari economico-sociali: sfide e prospettive”, promosso da Confcooperative Molise.

GLI EVENTI DEL 12 OTTOBRE

Mostre d’arte

Mostra Fotografica “AGROSFERA” ad Isernia: Un percorso visivo che celebra la tradizione e l’innovazione degli operatori della filiera agroalimentare italiana. Presso Living, in Via Molise snc; fino al 18 ottobre (da giovedì a sabato)

Al Circolo Sannitico di Campobasso torna la Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea. Fino al 25 ottobre

Elisa Giardina Papa: Blu a occhiu nuru (Termoli): Dal 23 ottobre 2026 al 30 gennaio 2027 sempre al MACTE. L’artista (vincitrice del Premio Mostra) porta un’esposizione personale dedicata alla storia dell’isola scomparsa nel Mediterraneo.

Incontri sul territorio

A Campobasso si terrà l’incontro “La cooperazione negli scenari economico-sociali: sfide e prospettive”,. Presso la sede di Confcooperative Molise, dalle 15.30 alle 18.30

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 ottobre

Oktoberferz (Ferrazzano): Inizia oggi la tre giorni dedicata alla reinterpretazione in chiave molisana dell’Oktoberfest, con stand gastronomici, musica dal vivo e degustazioni di birre selezionate.

Oktoberfest alla Petrellese (Petrella Tifernina): Apertura ufficiale della manifestazione che per tutto il fine settimana animerà il borgo alle porte di Campobasso con piatti tipici bavaresi accostati a eccellenze agroalimentari locali.

23 ottobre

Cantine Di…Vine a Guardiaregia (fino al 25)