REGIONE – Giovedì 13 agosto 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24. Partiamo da Campobasso con i Teatro per bambini a Villa De Capoa, in scena alle 18.30 di “Pulcinella medico volante”. Al Parco Comunale di San Giacomo degli Schiavoni dalle 22 Giorgio Canali Rossosolo con opening act di Bricì slang songwriter (ingresso gratuito).



Simone Cristicchi in concerto a Montorio nei Frentani con posti limitati (prenotazioninoiartisti@libero.it oppure al tel. 3403165613) ingresso 10 euro e prevendite al Bar Manna Largo 4 Novembre e tabaccheria Selvaggio Via dei Mille 9. Dopo anni di successi teatrali, l’ultimo dei quali “HappyNext – Alla Ricerca Della Felicità” messo in scena tra Novembre 2019 e Gennaio 2020, l’esigenza di tornare in concerto si è fatta impellente. Tappa molisana dunque del tour “Abbia cura di me”.

A Le 4 Vianove live dinner con “A Music Trio” composto da Angelo Mastrangelo, Andrea De Biasi, Oreste Sbarra mentre l’Era Glaciale propone una serata hamburger con menù fisso a 10 euro compreso 8 arrosticini, patatine e 0.2 di birra.

Dal 12 al 18 agosto a Trivento, Pietracupa e Sant’Angelo Limosano “Rocciamorgia 2020“. In Piazza Sedati a Riccia dalle 18 “Pu sone e pu ballà” 100 anni di canzoni a Riccia con il gruppo folk “Giuseppe Moffa”. Torna l’Era Glaciale alle 21 con una serata Karaoke, l’ultima di fine estate e il consueto giro pizza a 10 euro.

Ad Agnone presso lo Staffoli House al via il Corsalonga Western Show fino al 16 agosto dalle 10 tutti i giorni: cavalli, musica Country, ballo County Spettacoli, Villaggio Indiano, Artigianato e buon cibo. Ingresso libero. West & Dollies sarà presente con il suo Stand per la raccolta fondi. A Campodipietra per le festività in onore di San Michele Arcangelo alle 22 Adorazione a San Michele presso la Chiesa San Martino Vescovo a cura della Pastorale Giovanile “Maranatha”.

Alla Pineta Comunale di Castropignano “Oltre lo spopolamento”, convegno dalle ore 18 mentre Liana Marino sarà in concerto a Pietrabbondante. Serata (G)Astronomia con Riccia sotto le stelle dalle 18.30. Ritrovo e visita guidata al borgo a cura di Tonino Santoriello quindi cena nel Bosco Mazzocca a cura della Masseria Pasqualone e osservazione delle stelle e costellazioni con narrazione di miti e leggende presso Bosco Mazzocca. Max 40 posto con quota partacipazione 15 euro e 10 per i bambini sono gli 8 anni (prenotazioni al 349.6728602 – 329.4141540.

A Bonefro dalle 10 alle 12 mostra di costumi e abiti tradizionali molisani all’auditorium dell’ex Convento “Santa Maria delle Grazie” mentre a Pietrabbondante presso Dedalo – archeologia e cultura Istituto Scolastico via Umberto I dalle 17.30 Gli animali di Esopo…a mosaico – laboratorio archeologico per bambini. Alle 21 in Piazza Vittorio Veneto Folkanima e Liana Martino con la musica Revival anni ’70, ’80, ’90.

A Frosolone spettacolo teatrale “Nu cunt’ … na canzon” a Largo Vittoria ore 21.30 mente dalle 15 è aperto in Piazza Municipio il mercatino delle pulci. A Larino Me.Mo Cantieri Culturali dalle 16 organizza Passeggiando tra i vicoli del borgo – visita al museo civico e al centro storico.

A Sepino visita guidata ad Altilia a cura di Me.Mo Cantieri Culturali dalle 11, laboratorio didattico “La Bottega del ceramista” sempre a cura di Me.Mo Cantieri Culturali alle 17 mentre alle 20.30 degustazione di pesce fresco e intrattenimento musicale con Claudio K2.

PROSSIMI EVENTI

Il 14 agosto Jeep Tour altissimo Molise in località Prato Gentile Capracotta. A bordo di un fuoristrada per entrare nella parte più nascosta e meno conosciuta del territorio, attraverso semplici sterrati o mulattiere insidiose. Prenotazioni: Alessandro: 347.7305781 e Giulia: 340 41072932.

Teatro per bambini a Campobasso con tre eventi nei giorni 20 e 27 agosto a Villa De Capoa.

Ferragosto ai Due Fuochi con il pranzo a menù fisso 35 a persona con saluti e formaggi nostrani, parmigiana di zucchine, polpette cacio e uova, lasagne alla bolognese, tagliata di vitello con rucola e pomodorini, gelato alla vaniglia variegato e amaro del capo (prenotazioni al 349.1510325 o 392.9572881). Il Ristorante “Lo Chalet da Zia Cristina” presenta un menù con antipasto dello Chalet, cavatelli con rucola e pomodorini, crioli al ragù, grigliata mista con pollo alla cacciatora con insalata e verdure grigliate, anguria con tiramisù, vino acqua e caffè (25 euro, prenotazioni anche per l’asporto allo 0874460456). A Summerland presso le Cupolette a Vinchiaturo ferragosto in piscina con grigliata (orario di apertura 9.30-21). Menù a 20 e 10 euro con lasagne, grigliata mista e acqua (prenotazioni al 340.49544937).

Il 16 agosto escursione “L’alba a Monte Campo” trekk anello di Monte Campo / S. Lucia / Prato Gentile mentre a Borgotufi Castel del Giudice escursione con musica nel bosco.

Dal 17 al 21 agosto cinque appuntamenti con Cinema al Corso a Campobasso proiezione, sempre dalle ore 21.00 nell’ordine, di Il Re Leone (17 agosto), 1917 (18 agosto), Piccole donne (19 agosto), City of crime (20 agosto), Le Mans: la grande sfida (21 agosto).

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni il 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.