Concerto della pianista Giulia Falzarano a Campobasso; con la soprano Beatriz Lozano e la pianista Nicoletta Latini a Termoli

REGIONE – Sabato 13 gennaio 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 19 febbraio presso la Casa Stephanus in Piazza Duomo a Termoli la mostra 11 tele del fotografo Antonio Di Gregorio.

Al MACTE di Termoli Jacovittissimevolmente, tutte le follie di Jac: mostra aperta fino al 24 febbraio 2024.

GLI ALTRI EVENTI DEL 13 GENNAIO

A partire dalle 15.30 presso l’auditorium del COSIB di Termoli si terrà il convegno “Olivicoltura a parete con cultivar italiane” .

Dopo averla ammirata nel periodo natalizio torna la Mostra dei Presepi a Bagnoli del Trigno con orario dalle 16 alle 19.30 presso il Museo delle Tradizioni sito in Via Chiesa, 18.

Recital sul genere Canzone nelle varie lingue, culture e periodi musicali, con la soprano Beatriz Lozano e la pianista Nicoletta Latini, alle ore 18.00, presso l’Auditorium comunale di Termoli. Il programma prevede lied tedesco e romanza da salotto italiana di compositori quali Mozart, Schubert, Schumann, Bellini, Tosti e Rossini.

Alle 18.30 la pianista Giulia Falzerano sarà in concerto al Teatro Savoia di Campobasso. Programma che spazia da Franz Joseph Haydn (Sonata in mi bemolle maggiore op. 92, Hob XVI: 52) a Ludwig Van Beethoven (Sonata n. 6 in fa maggiore op. 10 n. 2), da Felix Mendelssohn-Bartholdy (Fantasia in fa diesis minore per pianoforte “Sonate écossaise”, op. 28, MWV U 92) fino a Fryderyk Chopin (Variazioni Brillanti op. 12; Andante spianato e Grande Polacca Brillante op. 22).

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

14 gennaio

Dopo averlo ammirato nel periodo natalizio torna la Mostra dei Presepi a Bagnoli del Trigno con orario dalle 16 alle 19.30 presso il Museo delle Tradizioni sito in Via Chiesa, 18.

Alle ore 18, presso il Teatro Risorgimento di Larino andrà in scena “Sempre fiori, mai un fioraio! – Omaggio a Paolo Poli”.

16 gennaio

Canti popolari di Sant’Antonio per le vie del centro di Termoli.

19 gennaio

Canti popolari di San Sebastiano per le vie del centro di Termoli.

Alle 16 all’auditorium del palazzo ex Gil di Campobasso incontro con Zerocalcare.

Alle ore 17:30, presso la Palazzina Liberty di Venafro (Is), il giornalista e scrittore Paolo De Chiara presenta “Una vita contro la camorra”.

30 gennaio

Alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso andrà in scena Così é (se vi pare) con Milena Vukotic. Biglietti disponibili online sul circuito ciaotickets.com

31 gennaio

Alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso andrà in scena Così é (se vi pare) con Milena Vukotic. Biglietti disponibili online sul circuito ciaotickets.com

1 febbraio

Prende il via “Chiacchiere in archivio” una serie di appuntamenti promossi dall’Archivio di Stato di Isernia per presentare libri di giovani autori ed affrontare tematiche importanti.