Online presentazione di libri, lezioni di arte: si viaggia nel mondo e nelle opere di Giorgio Bassani e di Edward Munch

REGIONE – Lunedì 14 dicembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

Alle ore 16, presso la Chiesa di Sant’Ignazio, in Piazza Sant’Ignazio a Roma si terra la presentazione del libro “La verità negata”, di Dario Vassallo e Vincenzo Iurillo. A dieci anni dell’omicidio di Angelo Vassallo un libro per far luce sulla morte del Sindaco pescatore. L’evento sarà in diretta Streaming su Sharing TV.

Sempre alle ore 16 visita guidata nella vita e nelle opere di Edward Munch, uno tra i maggiori interpreti della stagione simbolista degli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento e tra i più importanti precursori della pittura del Novecento, di cui ha saputo anticipare l’esasperazione e la violenza cromatica, il disagio esistenziale e la disperazione che avvolge l’uomo. Per prenotazioni: federica@milanoguida.com oppure 334 231 4961 (solo Whatsapp). Costo 5 euro.

Amicizia, amore, desideri, incomprensioni, speranze: Giorgio Bassani ha incastonato in un unico romanzo (“Il giardino dei Finzi-Contini”) un universo complesso e umanissimo di emozioni, che rimbalzano fra progetti di vita e partite di tennis, mentre tutt’intorno il mondo a poco a poco si sgretola (siamo negli anni delle leggi razziali e della Seconda Guerra Mondiale). La scrittrice Elena Varvello ci accompagna, oltre l’alto muro che nasconde la grande casa, alla scoperta di personaggi letterari che tanto hanno in comune con la realtà di tutti gli uomini.Online. Appuntamento alle ore 18 sulla pagina Facebook del Circolo dei lettori e su circololettori.it.

“I Boscolo sono una famiglia come tante? Non proprio. Abitano quasi tutti nella palazzina di via delle Magnolie 11 e non disdegnano finti omicidi, gare truccate e amori clandestini”. Inizia così “Via delle Magnolie 11”, che alle 19 l’autrice Stefania Bertola in diretta streaming dalla pagina Facebook di Libreria Nina.

Alle 21, sulla pagina Facebook Linea d’ombra, Marco Goldin racconterà “La storia dell’impressionismo”, prima puntata dei suoi racconti sulla pittura. Contemporaneamente, sulla pagina Facebook del Circolo dei lettori, si parla di tre donne che hanno trovato nella fine un nuovo inizio. Anna Torretta, Dorota Bankowska ed Eleonora Delnevo ci raccontano “Whiteout. Coraggio, audacia, speranza”a passione per i ghiacciai, per gli alberi, per la grande montagna, per la vita in due, accompagnati dalle note che suona al piano fino a notte fonda. I ricordi si allineano in questo memoir scritto dal figlio che ripercorre la vita di Rosamaria a Courmayeur durante la guerra, l’unione con Edi Consolo, le notti senza luci della Milano della Ricostruzione, il bar Jamaica con le avanguardie, la sua voce che spiega ogni cosa con lucidità e passione.

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, martedì 15 dicembre. Alle 18 Fada incontrerà sulla sua pagina Facebook l’inviato storico Bernardo Valli. Alle 18.30 Giancaldo De Cataldo presenterà il suo libro Un cuore sleale in diretta streaming sulla pagina Facebook di Noir in Festival e sul canale YouTube di Noir in Festival, alle ore 18.30.