Diversi locali a Campobasso, Isernia e Termoli in particolare propongono le loro soluzioni per una cena a lume di candela

Giovedì 14 febbraio 2019 giorno di San Valentino e diverse sono le iniziative in Molise per festeggiare al meglio. Campobasso in Love propone la sua seconda giornata nel centro storico con diverse inziative per tutti gli innamorati. Proseguono mostre e iniziative dedicate alla bellezza dal make-up e trattamento viso della Bontempo Profumi alle offerte Bionike make-up alla Farmacia Molise. In serata ben tre gli eventi che vogliamo segnalarvi. Diverse le soluzioni per una cena romantica e per il divertimento. A Termoli così come a Isernia e in altri località abbiamo segnalato alcune cene a tema per le coppie che vorranno trascorrere un San Valentino a lume di candela.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi più belli in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 14 FEBBRAIO 2019

CAMPOBASSO

Mostra Steve McCurry – Icons – Palazzo Ex-GIL (ore 17-20)

Terra Tradita – mostra fotografica – Sala AxA Tipografia Lampo (ore 10:00-1300 – 16:00-20:00)

Percorsi dell’anima, mostra di Mario Mariano – via Ziccardi (16 -19)

Campobasso in love 2019 – Torre Terzano (17)

Corso Bartender 2019 – Bar School (17)

Giornata Bionkine – Farmacia Picca (dalle 10)

Make-up più trattamento viso – Bontempo Profumi (dalle 10)

Arancini vs cuorisini – HOPS UP (19)

Saint Valentine’s Day – Cotton Club (21)

Giovedì Universitario – Bahia Café (22)

Cena per due – Kudetà (20)

Candtlelight – Villa Rosa (20:30)

Acoustic Julia Live – LoSPILLER (21)

ISERNIA

San Valentino, un sogno in due – Osteria O’ Pizzaiuolo (19)

San Valentino al Ristorante l’Affresco (20)

Existo in love, cena al lume di candela – Existo Osteria Molisana (20)

TERMOLI

Cena di San Valentino allo Svevia (20)

San Valentino al Ristorante Agora (21)

I Love Food – Ristorante Divino Mare (20:30)

San Valentino al Grottino di Termoli (20:30)

Cena di San Valentino al Molidoc (20:30)

San Valentino in musica a La Sbirra (20:30)

San Valentino Sotto Vento (dalle 12:30)

Valentine’s Day – Oyster Fish (20)

AGNONE

San Valentino a Terra mia (20)

VENAFRO

Happy Valentine’s Day – Dimora del Prete di Belmonte (20)

CERCEMAGGIORE

La Ginestra in Love – Agriturismo La Ginestra (20:30)

MATESE