Webinar di Poste Italiane sull’educazione finanziaria. A Campobasso la mostra su Piero Romagnoli, ad Isernia “Le Mille di Isernia”

REGIONE – Giovedì 15 maggio ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

A Campobasso, negli spazi espositivi del Palazzo GIL fino al 29 giugno, la mostra dal titolo evocativo: Piero Romagnoli Riflessi di Identità 1969 –2016.

Presso la sede dell’Archivio, fino al 31 maggio 2025, si terrà la mostra “Le Mille di Isernia”.

Dal 23 al 25 maggio la Collettiva d’arte “Gli eventi del Menestrello” a Venafro.

GLI ALTRI EVENTI DEL 15 MAGGIO

Doppio appuntamento con i webinar gratuiti di Poste Italiane: i temi saranno “I conti di casa” (ore 10) e “La gestione del credito” (ore 16).

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 maggio

Dalle ore 9:00 alle 19:00 Mostra mercato a Ferrazzano.

19 maggio

Alle ore 20.30 presso il Teatro Savoia di Campobasso la Compagnia teatrale amatoriale “La Bottega dell’Attore” porta in scena “Eclissi di maggio – Il lato oscuro dell’amore”.

24 maggio

42° Festa della frittata a Montaquila.

A Venafro, alle ore 11, presso la Palazzina Liberty, si terrà la presentazione del libro “Il tempo del riso glutinoso”.

A Venafro, alle ore 11, presso la Palazzina Liberty, si terrà la presentazione del libro “Il bambino dagli occhi d’inchiostro” di Antonella Salvatore.

25 maggio

42° Festa della frittata a Montaquila.

26 maggio

Gaia in concerto a Larino per la Festa di San Pardo.

29 maggio

Gigi D’Alessio in concerto a Termoli per la data zero del suo tour.

31 maggio

Festival dell’Awen 2025 a Capracotta

1 giugno

Festival dell’Awen 2025 a Capracotta

4 giugno

Enrico Brignano debutta a Termoli con lo show “Bello di mamma”.

6 giugno

Mo.Li.SeMondi – Libri – Segni 2025, Festival del libro illustrato a Campobasso (fino all’8).

7 giugno

All’Arena del Mare 42°15° di Termoli concerto di Alessandra Amoroso.

26 giugno

All’Arena del Mare 42°15° di Termoli concerto di Nek.

12 luglio

Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Verde di Termoli.

19 luglio

Sal Da Vinci in concerto al Teatro Verde di Campobasso.

20 luglio

Nino D’Angelo in concerto a Campobasso.

21 luglio

Fino al 27 luglio la prima edizione del Bonefro International Music Network.

1 agosto

Alle 18 Giuseppe Ninno “Mandrake”, noto per i suoi irresistibili contenuti online, porterà in scena “Famiglia Imbarazzi” al Teatro Verde di Termoli.

7 agosto

Bandabardò in concerto a Pietracatella.

16 agosto

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.