Eventi del 15 settembre in Molise: mostre d’arte, tradizioni religiose e il concerto “Molise my Home” a Isernia

REGIONE – La giornata del 15 settembre in Molise si apre con un ricco programma culturale che intreccia arte, tradizione e musica. Molisenews24.it ricorda che le mostre in corso tra Civitacampomarano, Termoli e Campobasso offrono percorsi espositivi dedicati alla creatività contemporanea e alla fotografia, mentre Castelpetroso celebra la Solennità di Maria Santissima Addolorata, uno dei momenti religiosi più sentiti della regione. In serata, a Isernia, spazio alla musica con il concerto “Molise my Home”, che porta sul palco Lino Rufo e l’omaggio a Giose Rimanelli. Una giornata che racconta la vitalità culturale del territorio.

GLI EVENTI DEL 15 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Fino al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo.

Eventi Religiosi e Tradizioni

Solennità di Maria Santissima Addolorata (Castelpetroso): Si celebrano i riti in onore della Patrona del Molise presso la monumentale Basilica dell’Addolorata.

Musica e Cultura

Concerto “Molise my Home” (Isernia): Alle ore 21:00, presso la Piazzetta Sanfelice a Isernia, si terrà lo spettacolo culturale e musicale “Lino Rufo canta Giose Rimanelli”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 settembre

Macchia DiVino a Macchia d’Isernia (IS): La 53ª edizione della Mostra Mercato dei Vini e dei Sapori prenderà il via, offrendo percorsi enogastronomici dedicati alle eccellenze del territorio.

Oktoberfest Bees Beach Village a Monteroduni (IS): Festival a tema enogastronomico.