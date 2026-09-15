Eventi in Molise il 15 settembre 2026: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
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opera ingrid hora

Eventi del 15 settembre in Molise: mostre d’arte, tradizioni religiose e il concerto “Molise my Home” a Isernia

REGIONE – La giornata del 15 settembre in Molise si apre con un ricco programma culturale che intreccia arte, tradizione e musica. Molisenews24.it ricorda che le mostre in corso tra Civitacampomarano, Termoli e Campobasso offrono percorsi espositivi dedicati alla creatività contemporanea e alla fotografia, mentre Castelpetroso celebra la Solennità di Maria Santissima Addolorata, uno dei momenti religiosi più sentiti della regione. In serata, a Isernia, spazio alla musica con il concerto “Molise my Home”, che porta sul palco Lino Rufo e l’omaggio a Giose Rimanelli. Una giornata che racconta la vitalità culturale del territorio.

GLI EVENTI DEL 15 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Collettiva “Humus”Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Fino al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo.

Eventi Religiosi e Tradizioni

Solennità di Maria Santissima Addolorata (Castelpetroso): Si celebrano i riti in onore della Patrona del Molise presso la monumentale Basilica dell’Addolorata.

Musica e Cultura

Concerto “Molise my Home” (Isernia): Alle ore 21:00, presso la Piazzetta Sanfelice a Isernia, si terrà lo spettacolo culturale e musicale “Lino Rufo canta Giose Rimanelli”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 settembre

Macchia DiVino a Macchia d’Isernia (IS): La 53ª edizione della Mostra Mercato dei Vini e dei Sapori prenderà il via, offrendo percorsi enogastronomici dedicati alle eccellenze del territorio.

Oktoberfest Bees Beach Village a Monteroduni (IS): Festival a tema enogastronomico.

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