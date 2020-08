Trekk anello di Monte Campo / S. Lucia / Prato Gentile, visite guidate nei borghi, ultima di Rocciamorgia 2020

REGIONE – Domenica 16 agosto 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.

Partiamo da Campobasso con l’apertura del Museo Pistilli dalle 13 alle 19. Escursione “L’alba a Monte Campo” trekk anello di Monte Campo / S. Lucia / Prato Gentile mentre a Borgotufi Castel del Giudice escursione con musica nel bosco. A Bagnoli del Trigno il gruppo di volontariato bagnolesi organizza visite guidate nei borghi con incontro alle ore 17 in Piazza Umberto I. Escursione presso l’Oasi Wwf di Guardiaregia-Campochiaro con il sentiero Tre Frati (prenotazioni al 338.3673035)

A Castel San Vicenzo visita a Castel San Vincenzo e Rocchetta a Volturno a cura di Molise Tour & Omega Travel mentre a Larino ore 9.30 visite guidate al Parco Archeologico dell’Anfiteatro Romano e di villa Zappone.

Dal 12 al 18 agosto a Trivento, Pietracupa e Sant’Angelo Limosano “Rocciamorgia 2020“.

Ad Agnone presso lo Staffoli House al via il Corsalonga Western Show fino al 16 agosto dalle 10 tutti i giorni: cavalli, musica Country, ballo County Spettacoli, Villaggio Indiano, Artigianato e buon cibo. Ingresso libero. West & Dollies sarà presente con il suo Stand per la raccolta fondi. A Campodipietra per le festività in onore di San Michele Arcangelo alle 22 Adorazione a San Michele presso la Chiesa San Martino Vescovo a cura della Pastorale Giovanile “Maranatha”. Al Nuovo Caffè Letterario un ring poetico/musicale sull’amore si incontreranno Bukowski e Neruda dalle 22 con special guest l’attrice Claudia Carlone (per info e prenotazioni: 0865/79203).

A Bonefro dalle 17 alle 19 Auditorium dell’ex Convento “Santa Maria delle Grazie” mostra di costumi e abiti tradizionali molisani mentre a Sepino passeggiate archeologiche ad Altilia a cura di Me.Mo Cantieri Culturali alle 11 e gara di pizza e intrattenimento musicale con il Maestro di organetto Luca Battista alle 20.30.

PROSSIMI EVENTI

Dal 17 al 21 agosto cinque appuntamenti con Cinema al Corso a Campobasso proiezione, sempre dalle ore 21.00 nell’ordine, di Il Re Leone (17 agosto), 1917 (18 agosto), Piccole donne (19 agosto), City of crime (20 agosto), Le Mans: la grande sfida (21 agosto).

Il 18 agosto torna con la 5° edizione Castel del Giudice Buskers Festival 2020 con spettacoli e street food.

10° Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo con quattro serate. Si parte il 19 con l’incontro con Domenico Iannacone in “Che ci faccio qui”, il 20 reading spettacolo con Franco Arminio “La cura dello sguardo”, il 21 racconti di Valentina Farinaccio in “Quel giorno”, il 22 presentazione del libro “Nel mare c’è la sete” e concerto di Erica Mou.

Teatro per bambini a Campobasso con tre eventi nei giorni 20 e 27 agosto a Villa De Capoa.

Il 23 agosto Yoga nel Meleto a Castel del Giudice.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni il 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.