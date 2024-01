Per le vie di Termoli si intonano canti popolari di Sant’Antonio; sempre a Termoli, al MACTE, prosegue la mostra su Jacovitti

REGIONE – Martedì 16 gennaio 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 19 febbraio presso la Casa Stephanus in Piazza Duomo a Termoli la mostra 11 tele del fotografo Antonio Di Gregorio.

Al MACTE di Termoli Jacovittissimevolmente, tutte le follie di Jac: mostra aperta fino al 24 febbraio 2024.

GLI ALTRI EVENTI DEL 16 GENNAIO

Canti popolari di Sant’Antonio per le vie del centro di Termoli.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

17 gennaio

Per la Rassegna Teatrale di Autori Molisani “OFF” Giulia De Felice presenta “Love rights” allo Zeppelin Pub

18 gennaio

Marcia per la pace a Campobasso

19 gennaio

Canti popolari di San Sebastiano per le vie del centro di Termoli.

Alle 16 all’auditorium del palazzo ex Gil di Campobasso incontro con Zerocalcare.

Alle ore 17:30, presso la Palazzina Liberty di Venafro (Is), il giornalista e scrittore Paolo De Chiara presenta “Una vita contro la camorra”.

30 gennaio

Alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso andrà in scena Così é (se vi pare) con Milena Vukotic. Biglietti disponibili online sul circuito ciaotickets.com

31 gennaio

Alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso andrà in scena Così é (se vi pare) con Milena Vukotic. Biglietti disponibili online sul circuito ciaotickets.com

1 febbraio

Prende il via “Chiacchiere in archivio” una serie di appuntamenti promossi dall’Archivio di Stato di Isernia per presentare libri di giovani autori ed affrontare tematiche importanti.