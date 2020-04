Eventi in Molise di venerdì 17 aprile 2020: il cantautore molisano farà uno omaggio a Totò, BUBU propone una selezione musicale in vinile

REGIONE – Venerdì 17 aprile la nostra rassegna sugli eventi su Molisenews24 si proietta a quelli futuri visto che l’emergenza Coronavirus e le stringenti norme che vietano le manifestazioni hanno portato all’annullamento di quelli programmati in questi giorni. Tuttavia affianchiamo una serie di appuntamenti online dalle pagine facebook. Alle 17 due appuntamenti online. Il primo dalla pagina Facebook di TermoliWild con BUBU (numero uno dei cultori del vinile a Termoli) in diretta streaming che intratterà con la sua selezione musicale. Il secondo vede protagonista Lino Rufo in “Io suono da casa”. Il musicista proporrà un miniconcerto di 30 minuti dove sarà proposto un’omaggio a Totò perché ricorre l’anniversario dei suoi funerali a Napoli. Per chi non lo conoscesse il cantautore molisano è attivo dalla seconda metà degli anni ’70 con piccoli concerti in locali dell’area romana, ad esempio il Folkstudio o il J.S.Bar (Oggi Alexanderplatz). Ottiene un contratto dalla IT di Vincenzo Micocci, con la produzione di Gianfranco Baldazzi, e inc. Rufo compone brani semplici con competenza e serenità, creando un’atmosfera distesa che pervade anche le composizioni che presentano toni più blues. Nuovi progetti: Odilaria (con i figli Yuki e Lalla) e Dal Volturno al Mississippi (noGospel), con Yuki Rufo e Jorma Gasperi. In uscita il live dei noGospel e il nuovo album. Informazioni più dettagliate sono presenti sulla sua pagina Facebook da dove trasmetterà la diretta (@linorufomusic).

