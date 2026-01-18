Gli eventi del 18 gennaio: mostre, tradizioni popolari, sagre e spettacoli teatrali tra Termoli, Campobasso, Trivento e Guglionesi
REGIONE – Una giornata ricca di appuntamenti culturali e tradizionali anima il territorio molisano. Molisenews24.it ricorda che tra mostre di grande richiamo, celebrazioni popolari e debutti teatrali, il 18 gennaio offre un ventaglio di proposte capace di soddisfare curiosi, appassionati d’arte e amanti delle tradizioni locali. Dalle esposizioni al MACTE di Termoli e al Palazzo GIL di Campobasso agli eventi che animano borghi e teatri, il calendario odierno racconta un Molise vivace e in movimento.
- Sagre di Gennaio 2026 in Molise: Campobasso e Isernia
- Festa di Sant’Antonio Abate 2026: gli eventi in Molise
MOSTRE
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL 18 GENNAIO
Fuochi di Sant’Antonio a Colletorto
Sagra delle pallotte a Trivento
Al Teatro Fulvio di Guglionesi la prima nazionale di “Made in Italy”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
19 gennaio
Termoli celebra San Sebastiano con il tradizionale canto dei bambini:
21 gennaio
Al Teatro Savoia di Campobasso Le Nuvole in concerto: tributo a Fabrizio De André
25 gennaio
Al Teatro Risorgimento di Larino arriva “Anime in Affitto
31 gennaio
Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli