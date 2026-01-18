Gli eventi del 18 gennaio: mostre, tradizioni popolari, sagre e spettacoli teatrali tra Termoli, Campobasso, Trivento e Guglionesi

REGIONE – Una giornata ricca di appuntamenti culturali e tradizionali anima il territorio molisano. Molisenews24.it ricorda che tra mostre di grande richiamo, celebrazioni popolari e debutti teatrali, il 18 gennaio offre un ventaglio di proposte capace di soddisfare curiosi, appassionati d’arte e amanti delle tradizioni locali. Dalle esposizioni al MACTE di Termoli e al Palazzo GIL di Campobasso agli eventi che animano borghi e teatri, il calendario odierno racconta un Molise vivace e in movimento.

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 18 GENNAIO

Fuochi di Sant’Antonio a Colletorto

Sagra delle pallotte a Trivento

Al Teatro Fulvio di Guglionesi la prima nazionale di “Made in Italy”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

19 gennaio

Termoli celebra San Sebastiano con il tradizionale canto dei bambini:

21 gennaio

Al Teatro Savoia di Campobasso Le Nuvole in concerto: tributo a Fabrizio De André

25 gennaio

Al Teatro Risorgimento di Larino arriva “Anime in Affitto

31 gennaio

Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli