Mostre, tradizioni e cinema animano il 19 gennaio in Molise: da Termoli a Campobasso una giornata ricca di cultura e celebrazioni popolari

REGIONE – Una giornata ricca di proposte culturali e tradizioni locali anima il 19 gennaio in Molise. Molisenews24.it ricorda che tra mostre che raccontano la storia dell’arte, celebrazioni popolari e cinema d’autore, il territorio offre occasioni diverse per immergersi nella creatività, nella memoria e nelle emozioni del grande schermo. Un piccolo viaggio tra Termoli e Campobasso che unisce passato e presente con leggerezza e curiosità.

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 19 GENNAIO

Termoli celebra San Sebastiano con il tradizionale canto dei bambini

“Un Semplice Incidente”, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2025, arriva sul grande schermo della sala Alphaville a Campobasso alle ore 19.00 e 21.00

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

20 gennaio

Alle 10 Concerto di inaugurazione A.A- 2025-2026 presso il Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso

21 gennaio

Al Teatro Savoia di Campobasso Le Nuvole in concerto: tributo a Fabrizio De André

23 gennaio

Alle 17 proiezione della Sala Consiliare di Bonefro proiezione del film “Non é vero ma ci credo non si sa mai”

25 gennaio

Ciaspolata al Bosco degli Abeti Soprani di Pescopennataro (Per informazioni e prenotazioni: 3485921343)

Al Teatro Risorgimento di Larino arriva “Anime in Affitto

31 gennaio

Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli