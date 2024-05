Seconda giornata di Termoli Street Food; a Campobasso su Tommaso d’Ocre e concerto dell’organista Stefano Perrotta

REGIONE – Sabato 18 maggio 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Inaugurazione alle ore 17 (sarà aperta fino al 25 maggio), presso Palazzo Norante, a Campomarino, sarà visitabile la mostra “Libri d’artista. Il Viaggio”, a cura di Carla Di Pardo e Renato Marini.

Il 19 maggio, alle 18, inaugurazione della mostra “Domenico Fratianni e i Misteri di Paolo Saverio Di Zinno”, presso la Sala “Domenico Fratianni” del Circolo Sannitico a Campobasso. La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 20 al 25 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, con ingresso libero.

Fino al 1 giugno 2024 con la mostra Ersilia. Praticare l’altrove, a cura di Alice Labor e Ginevra Ludovici, al MACTE di Termoli: eventi speciali il 18 e 15 maggio.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 18 MAGGIO

A partire dalle ore 9:30 presso l’Auditorium “Unità d’Italia”, a Isernia, un convegno sul turismo sostenibile.

Dalle ore 17,30 circa, il Circolo Sannitico di Campobasso, ospiterà un incontro su Tommaso d’Ocre, potente cardinale celestino, figlio spirituale e consigliere di Celestino V.

Alle ore 19.30 nella Chiesa di Sant’Antonio di Campobasso si svolgerà il concerto dell’organista Stefano Perrotta che eseguirà musiche di Bernardo Pasquini, Bernardo Storace, Domenico Zipoli, Georg Muffat, Juan Cabanilles, Nicola Vitone, Girolamo Frescobaldi, Johann Sebastian Bach, Bernardo Pasquini, Jürgen Essl. L’ingresso è gratuito.

Veglia diocesiana di Pentecoste presso la Parrocchia di San Giuseppe artigiano, a Campobasso, con inizio alle ore 20.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

19 maggio

Ultimo giorno di Termoli Street Food.

20 maggio

Silvia Mezzanotte sarà in concerto in piazza Skandenberg, a Portocannone, a partire dalle ore 21,30. L’evento sarà a ingresso libero.

23 maggio

Dalle 9:30 alle 12:30 presso la Sala Gialla del Palazzo della Provincia di Campobasso si parla della riforma dello sport. Dalle 16 alle 19 presso la sala conferenze ‘T. Bussone’ del Coni Molise.

24 maggio

Dalle 9:30 alle 12:30 presso l’Auditorium comunale di Termoli si parla di riforma dello sport.

25 maggio

Sagra della frittata a Montaquila.

26 maggio

A Campobasso, dalle 9 alle 19, torna Campobazar, mercatino dell’usato.

Sagra della frittata a Montaquila.

1° giugno

Concerto dei Subsonica nell’area di Selvapiana per il Festival dei Misteri 2024.

2 giugno

Concerto dei Boombadash nell’area di Selvapiana per il Festival dei Misteri 2024.

22 giugno

Alle 21.30, al Festival dell’arena del Mare, a Termoli, si ride con Valentina Persia e Andrea Perroni.

28 luglio

Gigi D’Alessio in concerto all’Area Selvapiana di Campobasso per una tappa del suo “Gigi – Uno come te – L’emozione continua”.

29 luglio

Nel Borgo antico di Termoli al via la quarta edizione (proseguirà fino al 2 agosto) di Alta Marea Festival.

10 agosto

Tony Effe e The Night Skinny arrivano al Sabbie Mobili Festival. Appuntamento il 10 agosto a Petacciato Marina.