A Campobasso concerto del Quartetto Leonardo, il convegno sullo sport paralimpico e Molichrom Festival della fotografia nomade

REGIONE – Sabato 18 novembre 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 20 novembre presso l’Aula Magna dell’Unimol a Campobasso la mostra antologica La memoria della neve di Giancarlo Limoni.

Presso l’atrio del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, a Campobasso, é stata allestita la mostra storico-documentaria “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943”. La mostra rimarrà aperta fino al 30 novembre 2023 e sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00

Al MACTE di Termoli Jacovittissimevolmente, tutte le follie di Jac.

GLI ALTRI EVENTI DEL 18 NOVEMBRE

Fino al 30 dicembre III edizione di Molichrom: Festival della Fotografia Nomade con mostre, talk e workshop in programma negli spazi del Palazzo Gil a Campobasso.

Presso la palestra del Liceo Scientifico in via Scardocchia a Campobasso a partire dalle 10.30, si terrà il convegno “Sport Paralimpico: dall’avviamento alle stelle”

Ale 18,30 sul palco del Teatro Savoia di Campobasso, la stagione concertistica dell’Associazione Amici della Musica di Campobasso presenta il Quartetto Leonardo. Musiche di Franz Joseph Haydn (Quartetto Op. 77 n. 1 in sol maggiore) a Ludwig Van Beethoven (Quartetto n. 9 in do maggiore Op. 59 n. 3 “Razumowsky”) fino a Dmitri Shostakovich (Quartetto n.3 Op. 73 in fa maggiore).

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

19 novembre

Nella sala dell’associazione Vivi Colle dell’Orso OdV-ETS in Via Campania, sotto l’egida del CSV Molise alle 9:00 avrà inizio fino alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 19:30, il Seminario “Il valore del volontariato tra socialità ed ambiente”.

All’Auditorium d’Italia di Isernia Giobbe Covatta porta in scena “Ti porto in Africa”.

26 novembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia, alle ore 21, concerto Elio e le Storie Tese.

29 novembre

Enrico Brignano all’ Auditorium d’Italia di Isernia con “Ma diamoci del tu”.

1 dicembre

Patty Smith in concerto all”Auditorium d’Italia a Isernia.

8 dicembre

All’auditorium Unità d’Italia di Isernia si esibiranno Pio e Amedeo con il loro “Felicissimo show“.

9 dicembre

Arriva a Isernia “Cartoon World“, lo spettacolo dal vivo con le mascotte dei cartoni più amati dai bambini e adatto a tutta la famiglia , con oltre 15 personaggi.

15 dicembre

“Le Vie del Rock sono infinite”, Edoardo Bennato in concerto all’auditorium Unità d’Italia di Isernia. Come ottenere i biglietti.