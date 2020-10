Apertura straordinaria del Museo Pistilli, Historia de un amor al Cinema Sant’Antonio, visite a Venafro e Macchia Godena

REGIONE – Domenica 18 ottobre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui queli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

CAMPOBASSO

A Campobasso presso la Fondazione Molise Cultura “X Biennale dell’incisione italiana contemporanea Città di Campobasso 2020” omaggio a Domenico Fratianni. Mostra disponibile fino al 18 ottobre.

Apertura straordinaria del Museo Pistilli dalle 13 alle 19, unico museo storico-artistico di Campobasso, dispone di una piccola ma preziosa collezione di opere che raccontano soprattutto l’arte dell’ambito napoletano e molisano dall’800 alla metà del XX secolo. Il museo è nato grazie alle collezioni private di Michele Praitano e parte della collezione di Giuseppe Ottavio Eliseo. Al suo interno sono presenti opere di Vittorio Corcos, Gaetano Gigante, Francesco Paolo Michetti, Giovanni Boldini e, per la parte molisana, Amedeo Trivisonno, Marcello Sacarano, Leo Paglione e molti altri.

Alla galleria Spazio Immagine “Zona rossa” mostra fotografica a cura del Centro per la fotografia Vivian Maier. La mostra scaturisce da un contest lanciato durante il lockdown dal Centro per la Fotografia Campobasso ‘Vivian Maier’ che ha visto la partecipazione di 17 autori e due vincitori ex aequo, proclamati a seguito di una diretta Facebook dalla giuria composta da Mauro Presutti (fotografo), Zaira Stabile (fotografo), Yulia Tikhomirova (fotografa-curatrice) e Piernicola Maria Di Iorio (curatore). Resterà aperta fino al 18 ottobre.

TERMOLI

Dalle 16 passeggiate nel borgo alla scoperta di storia, arte e archeologia a cura di Me.MO Cantieri Culturali. Alle 18 alla sala Cinema Sant’Antonio “Historia de un amor” per Termoli Musica 2020 con Sabrina Gasparini Trio: Sabrina Gasparini voce, con Gentjan Llukaci al violino e Claudio Ughetti alla fisarmonica.

VENAFRO

Visita del Museo Archeologico (10-13) e Castello Pandone (10-13).

ALTRI CENTRI

Il 17 e 18 ottobre per le giornata d’Autunno FAI, visita al borgo e Castello di Macchiagodena. A Bagnoli del Trigno dalle 10-12 e 16-18 apertura straordinaria castello Sanfelice.

A Borgotufi di Castel del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre. A Cantalupo del Sannio resta aperta fino al 25 ottobre la mostra Materialmente – sculture, pittture, ceramiche di Domenico Gianfrancesco (GIAN). Chiusa lunedì, martedì e mercoledì mentre gli altri giorni 16.30-19.30 (domenica 10.30-12.30 e 16.30-19.30). Viaggio a cavallo al Lago di Occhito dal 15 al 18 ottobre e dal 29 ottobre al 1° novembre. Dal 14 ottobre al via il Corso di Guida Ambientale Escursionistica che avrà una durata di circa 300 ore e si svolgerà fino al 10 gennaio 2021.

Trekking autunnale sul sentiero Frassati Montagnola Molisana in località Civitanova del Sannio (info al 3287639268). In Contrada Masseria Pasqualone presso l’agriturismo a Riccia in programma la passeggiata alla scoperta delle piante spontanee autunnali dalle 9.30. All’Oasi LIPU di Casacalenda “Creazioni naturali”, laboratorio di land art nel bosco alle 10.30. Visita a Saepinume Altilia di Sepino e apertura straordinaria castello Sanfelice a Bagnoli del Trigno (10-12, 16-18).

PROSSIMI EVENTI

Il 27 ottobre alle 21.15 la cantautrice molisana Vicky Iannone in concerto per Concerti dal divano (evento online).

Il 31 ottobre all’Agriturismo Le Coccole a Guardiaregia “Cena con delitto” in occasione di Halloween nella formula cena + spettacolo.