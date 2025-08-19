Festa della proloco a Bagnoli del Trigno. Sagra del farro a Fossalto, Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo
REGIONE – Oggi, martedì 19 agosto, si respira un’atmosfera vivace e profondamente legata alla cultura del territorio. Molisenews24.it ricorda che a Montagano, continua fino al 20 agosto la mostra dedicata a Fernando Caterina, un’occasione per immergersi nell’universo artistico di uno dei protagonisti locali. A Bonefro, invece, la fotografia diventa memoria e racconto: fino al 31 agosto si potrà visitare “Ritorno in Molise”, una mostra che cattura scorci, volti e momenti di vita con uno sguardo autentico e nostalgico.
Ma il 19 agosto è anche il giorno delle feste popolari, quelle che animano i borghi e riuniscono le comunità. A Bagnoli del Trigno si celebra la Festa della Pro Loco, tra musica, convivialità e tradizioni. A Fossalto, nella contrada Campofreddo, protagonista è il farro, con una sagra che esalta i sapori semplici e genuini della terra. E a San Giovanni in Galdo, il Morrutto torna a essere il cuore pulsante della festa, con eventi che mescolano folklore e identità.
MOSTRE
Fino al 20 agosto Montagano ospita la mostra dedicata a Fernando Caterina.
Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.
GLI ALTRI EVENTI DEL 19 AGOSTO
Festa della proloco a Bagnoli del Trigno.
Sagra del farro a Fossalto- Contrada Campofreddo.
Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
20 agosto
Concerto per Organo XIX Secolo alla Chiesa di San Marco di Agnone.
Festa in onore della Madonna del Colle a Fossalto-Contrada Campofreddo.
Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo.
21 agosto
Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.
Silent Night a Montorio dei Frentani.
Simona Quaranta in concerto a Santa Croce di Magliano.
Tra le mura e i sapori. Il vino e l’olio: cultura, territorio e gusto alla Fortezza Longobarda di Tufara.
22 agosto
Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).
VII edizione di Dante a Castello: musica, danza, teatro e non solo sulle rovine del castello imperiale di Civita di Bojano. Quest’anno protagonisti i QUEEN con le loro musiche ironiche.
I Nomadi in concerto a Rocchetta a Volturno.
23 agosto
Ghali in concerto a Campobasso.
Annalisa Minetti si esibirà gratuitamente a Rionero Sannitico.
24 agosto
Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.
26 agosto
Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito.
29 agosto
Casearia 2025 ad Agnone.
30 agosto
“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.
1 settembre
Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 7).