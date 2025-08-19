Festa della proloco a Bagnoli del Trigno. Sagra del farro a Fossalto, Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo

REGIONE – Oggi, martedì 19 agosto, si respira un’atmosfera vivace e profondamente legata alla cultura del territorio. Molisenews24.it ricorda che a Montagano, continua fino al 20 agosto la mostra dedicata a Fernando Caterina, un’occasione per immergersi nell’universo artistico di uno dei protagonisti locali. A Bonefro, invece, la fotografia diventa memoria e racconto: fino al 31 agosto si potrà visitare “Ritorno in Molise”, una mostra che cattura scorci, volti e momenti di vita con uno sguardo autentico e nostalgico.

Ma il 19 agosto è anche il giorno delle feste popolari, quelle che animano i borghi e riuniscono le comunità. A Bagnoli del Trigno si celebra la Festa della Pro Loco, tra musica, convivialità e tradizioni. A Fossalto, nella contrada Campofreddo, protagonista è il farro, con una sagra che esalta i sapori semplici e genuini della terra. E a San Giovanni in Galdo, il Morrutto torna a essere il cuore pulsante della festa, con eventi che mescolano folklore e identità.

MOSTRE

Fino al 20 agosto Montagano ospita la mostra dedicata a Fernando Caterina.

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 19 AGOSTO

Festa della proloco a Bagnoli del Trigno.

Sagra del farro a Fossalto- Contrada Campofreddo.

Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

20 agosto

Concerto per Organo XIX Secolo alla Chiesa di San Marco di Agnone.

Festa in onore della Madonna del Colle a Fossalto-Contrada Campofreddo.

Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo.

21 agosto

Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.

Silent Night a Montorio dei Frentani.

Simona Quaranta in concerto a Santa Croce di Magliano.

Tra le mura e i sapori. Il vino e l’olio: cultura, territorio e gusto alla Fortezza Longobarda di Tufara.

22 agosto

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

VII edizione di Dante a Castello: musica, danza, teatro e non solo sulle rovine del castello imperiale di Civita di Bojano. Quest’anno protagonisti i QUEEN con le loro musiche ironiche.

I Nomadi in concerto a Rocchetta a Volturno.

23 agosto

Ghali in concerto a Campobasso.

Annalisa Minetti si esibirà gratuitamente a Rionero Sannitico.

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

26 agosto

Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.

1 settembre

Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 7).