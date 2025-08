Molise che resiste: mostra fotografica a Bonefro

Dal 3 al 31 agosto a Bonefro, “Ritorno in Molise” racconta chi ha scelto di restare o tornare. Storie vere contro lo spopolamento

BONEFRO – “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza” mostra all’Auditorium ex convento Santa Maria delle Grazie, Bonefro (CB) dal 3 al 31 agosto 2025. Inaugurazione 3 agosto 2025 ore 18:00. Allarmante è il quadro di quanto accaduto in Molise negli ultimi 20 anni che ha perso oltre 30mila residenti (più del 10% della popolazione) determinando lo spopolamento delle aree interne e montane, soprattutto negli oltre cento piccoli comuni con meno di 1000 abitanti. Nel 2002 gli abitanti erano 321.04, oggi la popolazione residente, al primo gennaio 2023, è pari a 289.840 unità.

Eppure, le crisi climatiche, le sfide nell’approvvigionamento, e lo stile di vita sempre più stressante delle città, stanno contribuendo al ripopolamento delle campagne e di luoghi abbandonati che si rivelano vere miniere di ricchezza e qualità di vita.

Numerose attività possono essere svolte in queste aree, riducendo notevolmente le spese, gli sprechi e i consumi inutili che rendono costosa la vita urbana. È possibile dedicarsi all’agricoltura biologica, praticare l’autosufficienza con la vendita degli eccedenti, creare filiere corte, produrre specialità locali, recuperare antiche coltivazioni autoctone e promuovere l’ecoturismo. Inoltre, si possono sfruttare le energie rinnovabili e ridurre in modo significativo i consumi energetici. Tutto ciò comporta una serie di risultati positivi: un aumento della qualità della vita, una diminuzione dei costi, una maggiore connessione con la natura, occupazioni significative e un minore inquinamento. Si tratta di un’opportunità straordinariamente interessante offerta dalla regione Molise, che, come il resto del Sud Italia, ha notevoli potenzialità da ogni punto di vista.

La mostra collettiva è stata realizzata da 11 persone legate alle Associazioni fotografiche: Centro per la Fotografia Campobasso “Vivian Maier”, A.C.F. “Sei Torri – Tommaso Brasiliano” e Officine Cromatiche Isernia, dopo un laboratorio tenuto dall’associazione Tèkne nell’ambito del festival Molichrom.

Un racconto visuale, una serie di ritratti di persone che hanno scelto di ritornare a vivere in Molise dopo un periodo trascorso altrove. La mostra include anche coloro che hanno fatto la consapevole scelta di stabilirsi e radicarsi in Molise, resistendo all’attrattiva dell’emigrazione che ha coinvolto molti, e quanti hanno deciso di stabilirsi nella regione del Molise, beneficiando di varie iniziative promozionali incentrate sulla ripopolazione dei piccoli borghi italiani. Queste sono storie di resistenza in contrasto con la storia di spopolamento del Molise.

Perché, “bisogna ritrovare e valorizzare le ragioni per restare, tornare o venire”.

Orari mostra:

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:30

Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 17:30 alle 19:30

Ingresso libero

Per info ed aperture straordinarie: 3392385168

Questa esposizione ha fatto parte integrante del progetto più ampio del Festival Molichrom 2023, il cui obiettivo è promuovere e valorizzare il territorio e le sue risorse umane. I partecipanti alla mostra collettiva sono: Simone di Niro, Lello Muzio, Silvano Mastrolonardo, Massimo Palmieri, Gianna Piano, Giuseppe Terrigno, Mino Pasqualone, Zaira Stabile, Marinella Ciamarra, Mauro Grassi, Eduardo De Vincenzi.