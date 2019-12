Cosa fare in Molise, i principali eventi di giovedì 19 dicembre 2019: a Campobasso Natale senza età e appuntamenti enogastronomici, si balla all’Xcalibur

CAMPOBASSO – Giovedì 19 dicembre con nuovi eventi in Molise, andiamo a vedere i principali partendo da Campobasso che propone al Circolo Auser Corso Bucci 11 la proiezione e commento a cura di Paolo Matrella “Campobasso ‘800 e ‘900 nella produzione fotografica dello studio Trombetta” (17). Prosegue fino al 6 gennaio al Museo dei Misteri la mostra Presepi & Tradizioni dalle 16.30 alle 19.30. In Piazza Vittorio Emanuele II invece si potrà utilizzare la pista di pattinaggio sul ghiaccio dalle ore 11. Alle 15.30 Natale senza età – 2° edizione della tombolata organizzata da UCI Provinciale di Campobasso presso Palazzo San Giorgio. Torna la ricca tombolata con gli anziani di Campobasso, dove ogni premio è pensato con amore. Raffinata selezione di bollicine e cocktail sapientemente preparati dai bartender a ritmo della selezione musicale a Il Sagittario Cafè con Bellavista alla Scala (18). Aperitivo campari e prosecco con stinco di maiale al Matrix Bistrot (19) Al Cinema Alphaville alle 19 “La pace non è uno stato naturale” mentre allo Sporting Club Aperitifitness. In serata “I Futurieri” proiezione del film all’Ex GIL ore 21:00. Stesso orario per il consueto appuntamento con Il Cervellone al Binario 1 Cafè Club. Degusto Porto al Drop dalle 21. Degustazione di quattro tra i più importanti brand di vini portoghesi alla maniera d’ oporto. Il percorso sarà guidato dal sommelier Mimmo Di Placido esperto cerimoniale del vino fortificato della estrema parte della penisola iberica. Dalla mezzanotte appuntamento all’Xcalibur per la noche latina con dj Alex Latino, ingresso libero con obbligo di consumazione.

Ad Agnone presso Palazzo S. Francesco si svolgerà la mostra del costume femminile Agnonese mentre a Ferrazzano al PeerGynTrip ore 20.30 appuntamento con Loto Link Festival – Lavori in Corso.

Passiamo a Isernia dove prosegue al mostra fotografica di Dalwin Kryeziu “1999/2019 – Venti anni di vita e libertà in Kosova” allo Spazio Arte Petrecca. Allo Spazio Arte Petrecca inaugura alle 18 la mostra “Franchitti l’Altro”, Personale di arte contemporanea di Roberto Franchitti a cura di Carmen D’Antonino. La stessa sarà aperta fino all’8 gennaio. “Le Donne del Commendatore” con Stefania Ventura in scena al Piccolo Spazio Liberi il Proscenio ore 21.

Al cinema Oddo di Termoli “Star wars, l’ascesa di Skywalker” alle 16 e alle 21. Per l’Aut Aut Festival alle 19 concerto Gospel presso la Cattedrale di Santa Maria della Purificazione.

IX edizione della mostra del presepe presso i Locali del Santuario Madonna di Fatima a Bagnoli del Trigno mentre a Trivento c’è l’albero ad uncinetto e il mercatino natalizio. Concerto di Natale a Baranello alla Chiesa di San Michele (18) mentre a Bonefro “Tutti insieme…animatamente” presso la Bibliomediateca P.zza Municipio (16).

