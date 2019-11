I principali eventi in Molise di martedì 19 novembre 2019: Vittorio Ruzzi live a Binario 1 mentre al Bahia Café nuovo appuntamento con Il Cervellone Molise. Proseguono mostre e corsi

CAMPOBASSO – Martedì 19 novembre a Campobasso con il Dono del Libro Pediatria organizzato da Nati per Leggere Molise presso l’Ospedale A. Cardarelli (12). Presso la sede dell’associazione Campobasso Nord (17-19) mostra “Tu sei un poeta!” e Spazio Lettura a cura di Nati per Leggere Molise. In serata (dalle 20) VI° corso per assaggiatore di vino presso la sezione Onav Molise. Il corso si avvale del riconoscimento giuridico D.P.R. 8/7/1981 n. 563 ed è riconosciuto da MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del turismo). Il superamento della prova d’esame garantisce inoltre l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Assaggiatori di Vino ONAV. Le lezioni si terranno con cadenza settimanale (al via lo scorso 5 novembre), dalle ore 20.00 alle ore 22.30. Ogni lezione si concluderà con una degustazione. Musica al Binario 1 Cafè Club con Vittorio Ruzzi che interpreta le canzoni di Frank Sinatra (21.30) mentre al Bahia Café appuntamento settimanale con Il Cervellone Molise sempre dalle 21.30.

A Montagano all’ex scuole elementari Letture d’autunno / Nati per Leggere (18) mentre Termoli prosegue la mostra di Giuseppe Uncini. A Venafro prosegue al mostra di Michele Janigro fino al 3 dicembre prossimo presso la Palazzina Liberty. Sarà possibile visitarla ogni giorno negli orari di apertura della struttura sia la mattina dalle 9.00 alle 12.00 che il pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00.

