BigMat Finale Nazionale U19 M: i risultati del 13 maggio 2025

CAMPOBASSO – Un avvio col vento in poppa. La BigMat Finale Nazionale Giovanile Under 19 maschile di pallavolo tra Termoli, Montenero di Bisaccia e Larino ha già fatto emergere riscontri di rilievo.

Nel girone A ospitato al PalaSabetta di Termoli nel primo incrocio contro i Diavoli Rosa Brugherio, i padroni di casa della Termoli Pallavolo provano a tenere botta nei primi due parziali ceduti attivamenteente 25-11 e 25-16, ma nel terzo vengono meno le energie e cedono 25-7. Più combattuto il confronto successivo tra Itas Trentino e Sir Perugia, unico a terminare al tie-break con exploit dei trentini per 25-14, 25-27, 25-18, 21-25, 15-6.

Nella poule B di Montenero avvio col sorriso per la Pallavolo Bologna che si impone a 20, 21 e 19 sui piemontesi dell’Aqui Terme. Successo poi per la Fenice Roma per 3-1 sulla Tonno Callipo Vibo Valentia con parziali di 28-26, 25-23, 21-25 e 28-26 per i capitolini, segnale di un’autentica battaglia.

Nella palestra della scuola media ‘Magliano’ di Larino la Kioene Padova non lascia scampo ai lucani del Murate con parziali di 25-19, 25-12 e 25-14. Nell’altro confronti la Friulintagli si impone per 3-0 con parziali a 21, 15 e 16 sulla Colombo Genova.

Sempre nel centro frentano, ma nello scenario del Palasport Santa Chiara, avvio felice, nel novero del girone D, per i lombardi dello Yaka Volley sul Pomigliano con parziali di 25-17, 25-15 e 25-11. L’Arabona Manoppello, dal canto suo, si impone per 3-0 su Cuneo con parziali di 27-25, 25-23 e 25-22 a conferma di una contesa molto tirata.

Nel girone E, infine, mattinata felice per il Grosseto che deve sudare le proverbiali sette camicie nel primo e nel terzo set contro il Cus Cagliari (entrambi parziali terminati a 22) con un secondo in cui gli isolani sono, invece, più alterni e devono cedere per 25-10. Nell’altro match della prima sessione, poi, sorrisi anche per i marchigiani della Virtus Fano, abile ad avere la meglio sul Brunico per 3-0 con primo parziale ai vantaggi (26-24), ma round successivi centrati a 5 ed a 22.