A Campobasso seminario sull’importanza dello screening nella prevenzione oncologica e Settimana del buon invecchiamento

REGIONE – Mercoledì 19 ottobre 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 19 OTTOBRE

Continua l’attività programmazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso che propone con Ottobre in Città, un ricco calendario mensile di eventi ed incontri: oggi, alle 18, presso il Circolo Sannitico si terrà il seminario “Il valore degli screening nella prevenzione oncologica”.

Proseguono gli appuntamenti della Settimana del buon invecchiamento: oggi gita all’Area archeologica di Altilia e Fonderia Marinelli di Agnone.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

21 ottobre

Al Teatro Savoia di Campobasso, alle ore 21, approda “Giulietta e Romeo”, balletto in due atti liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare.

22 ottobre

Trekking in fattoria: passeggiata esperienziale con degustazione – Alle 15.30 a Rocchetta (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking sul Monte Meta: escursione sulla vetta regina delle Mainarde – Alle 9.00 a Pizzone (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

23 ottobre

“La via delle castagne”: passeggiata nel bosco con degustazione – Alle 9.30 nei Boschi del Matese (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking “Colori d’autunno”: passeggiata su Colle dell’Orso – Alle 10.00 a Carpinone (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Visite guidate gratuite da 45 minuti a Termoli, a partire dalle 18:00 fino alle 21:00.Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 324 8699522

28-31 ottobre

10° edizione di Cantine di…vine a Guardiaregia: percorso enogastronomico d’autunno.

29 ottobre

“A passo d’Asino”: trekking con asinelli e aperitivo in uliveto – Alle 9.30 a Fornelli (IS) Trekking “Dal casaro”: passeggiata esperienziale con laboratorio e degustazione – Alle 9.30 a Guardiaregia (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

30 ottobre

“I sentieri dell’olio”: passeggiata tra gli uliveti frentani con degustazione e musica – Alle 9.30 a Larino (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking dei briganti: passeggiata sul Matese e degustazione in masseria – Alle 9.30 a Roccamandolfi (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.