Mostre, sagre, feste patronali ed eventi culturali: il 19 settembre il Molise propone un calendario ricco e per tutti i gusti

REGIONE – Una giornata ricca di appuntamenti culturali e tradizionali anima il Molise il 19 settembre, tra mostre d’arte, sagre, celebrazioni religiose e spettacoli teatrali. Molisenews24.it ricorda che dalle esposizioni a Civitacampomarano, Termoli e Campobasso agli eventi enogastronomici e alle feste patronali nei centri della provincia, il territorio offre un calendario variegato che unisce cultura, sapori e tradizione.

GLI EVENTI DEL19 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Fino al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo.

Sagre e Feste

A Macchia d’Isernia prende il via Macchia DiVino, 53ª edizione della Mostra Mercato dei Vini e dei Sapori, con percorsi enogastronomici dedicati alle eccellenze locali. La manifestazione prosegue fino al 20 settembre.

A Montenero di Bisaccia continuano le celebrazioni per la Festa di San Matteo Apostolo, in programma fino al 21 settembre, mentre a San Giovanni in Galdo si svolgono le festività in onore del Sacro Cuore di Gesù.

Il Bocciodromo di Campobasso ospita l’evento “Spot e Sapori”, dedicato ai prodotti del territorio e alle degustazioni.

Eventi culturali

Spazio alla cultura a Campobasso, dove il Teatro Savoia porta in scena Don Giovanni

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

20 settembre

A Campobasso,in Piazza Municipio, torna Campobazar, mercatino dell’usato

A Castelpetroso torna la Festa Regionale delle Pro Loco del Molise. Stand enogastronomici, convegni, folklore e valorizzazione del territorio nella cornice della Basilica dell’Addolorata

Al Teatro Savoia di Campobasso va in scena Don Giovanni