I principali eventi in Molise di lunedì 2 marzo 2020: seminario su autismo e ABA e corso di arrampicata sportiva a Campobasso

CAMPOBASSO – Lunedì 2 marzo si apre una nuova settimana di appuntamenti in Molise, vediamo i principali previsti per la giornata di oggi. A Campobasso presso la Galleria Gino Marotta – Aratro Unimol prosegue la mostra “Vedere il Paesaggio” omaggio ad Antonio Pettinicchi, uno dei più importanti artisti nati in Molise nel secondo Novecento. Seminario su autismo e ABA presso la Confesercenti Provinciare di Campobasso dalle 15 con relatore dott. Elpidio Cecere. Al Circolo Sannitico per Ti racconto un libro in programma “Cadrò, sognando di volare” con ospite Fabio Genovese. Il Teatro Savoia alle 21 ospita la commedia di Iaia Fiastri “A che servono gli uomini” con Nancy Brilli mentre la palestra di arrampicata “Orizzonti Verticali” presenta il corso base di arrampicata sportiva indoor ed introduzione all’arrampicata. Arrampicata da secondi e approccio alla discesa legati, dall’orizzontale al verticali: “sentire il baricentro”, conoscenza dei materiali di uso comune (imbracatura, scarpette, corda). Questi gli argomenti oggetto della prima lezione, il corso inizierà oggi e si svolgerà tutti i Lunedì e Venerdì dalle ore 20:30 alle ore 22:00. Al Libertine dalle 22 si gioca al torneo di Beerpong. 6 bicchieri per squadra e a turno i giocatori lanciano una pallina da ping-pong. Se centrano il bicchiere, gli avversari bevono.

PROSSIMI EVENTI

Per gli amanti della birra dal 4 marzo al via un corso presso Bibenda Galleria del Vino. Cinque appuntamenti con “Vivere con cura” alla Bibliomediateca comunale dopo quello del 21 febbraio ci saranno quelli del 6 e 20 marzo, 3 e 17 aprile, 10 maggio (ingresso libero).Mercoledì 4 marzo ore 18.00 a le Radici nella Terra di Isernia un tuffo nel mondo dei tè pregiati provenienti dai raccolti autunnali del 2019. Escursione di Pasquetta alla Montagnola Molisana – Civitanova Del Sannio (IS) immersi nella natura, tra faggi, rocce, e punti panoramici bellissimi il 13 aprile 2020. International Dinner and Movie Night il 3 marzo al Circolo letterario Beatnik. Escursione il 22 marzo nella riserva MaB Unesco Collemeluccio nel territorio di Pescolanciano. L’8 marzo all’Hosteria lu vic p’ dent di Bojano per la Festa della Donna la musica de I Much More Than Duo (Erika Petti e Gianluca Vergalito).

