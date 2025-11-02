Gli eventi del 2 novembre in Molise: mostre d’arte a Campobasso e Termoli, sapori locali a Spinete e spettacoli a Guardiaregia

REGIONE – Oggi, domenica 2 novembre, il Molise offre una ricca serie di appuntamenti culturali e conviviali. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso, il Circolo Sannitico ospita la mostra fotografica “Le strade dell’Apartheid” di Luca Greco, mentre al Palazzo GIL si celebra il centenario dell’artista Antonio Pettinicchi. A Termoli, il MACTE propone “Scollamenti”, un’esplorazione della collezione museale.

Nel pomeriggio e in serata, spazio al divertimento con Cantine DiVine a Guardiaregia, il festival “Moda, Cabaret & Foodtruck Fest” a Campobasso, e la rievocazione gastronomica “Sapor d’na vota” a Spinete. Un mix perfetto tra arte, memoria e sapori autentici.

MOSTRE

Fino al 9 novembre al Circolo Sannitico di Campobasso Luca Greco espone “Le strade dell’Apartheid”, viaggio visivo tra Sahara Occidentale, Palestina e Irlanda del Nord. Ingresso libero.

Fino al 16 novembre, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, é visitabile la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

GLI ALTRI EVENTI DEL 2 NOVEMBRE

Cantine DiVine a Guardiaregia.

Moda, Cabaret & Foodtruck Fest: tre serate di spettacolo e gusto a Campobasso.

Sapor d na vota a Spinete.

