Moda, Cabaret & Foodtruck Fest: tre serate di spettacolo e gusto a Campobasso

Campobasso si anima dal 30 ottobre al 1° novembre con sfilate, cabaret, musica live e food truck. Maxi schermo per Arezzo-Campobasso sabato sera

CAMPOBASSO – Moda, Cabaret & Foodtruck Fest prende vita da oggi fino a sabato 1° novembre in Piazza della Vittoria e Corso Vittorio Emanuele. Tre serate all’aperto tra sfilate di moda con stilisti emergenti, spettacoli di cabaret, musica dal vivo e un’area food truck dedicata ai sapori del territorio.

L’evento, promosso da Abruzzo RVM Eventi con il Comune di Campobasso, parte oggi alle 18:30. Sabato la piazza si accenderà ancora di più: sarà allestito un maxi schermo per seguire insieme la partita Arezzo-Campobasso, tra applausi, tifo e voglia di stare insieme. Un’occasione per vivere la città con leggerezza, creatività e gusto.