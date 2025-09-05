A Campobasso il Sonika Art Festival ospita Massimo Silverio. A Termoli, Vincenzo Schettini porta la sua Fisica di fine estate
REGIONE – Oggi, venerdì 5 settembre, il Molise si accende di cultura, musica e incontri sotto le stelle. Molisenews24.it ricorda a Castelnuovo al Volturno prosegue Tracce di Luce 2025, il festival che intreccia arte e riflessione in un paesaggio che invita alla contemplazione. A Campobasso, Villa de Capoa ospita il Sonika Art Festival, con il concerto di Massimo Silverio, mentre in città prende vita anche il Radicalmente Festival, laboratorio di idee e visioni contemporanee. A Isernia si respira poesia e impegno con la semifinale nazionale del Premio De André, mentre Oratino accoglie il gusto con una nuova tappa del Borgo Divino in tour. A Ripamolisani, la Cena dei Popoli sotto le stelle celebra l’incontro tra culture, sapori e storie condivise. E per chi ama la scienza raccontata con passione, Vincenzo Schettini porta la sua Fisica di fine estate all’Arena del Mare di Termoli, tra formule e meraviglia.
GLI ALTRI EVENTI DEL 5 SETTEMBRE
Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 7).
Sonika Art Festival a Villa de Capoa a Campobasso. Oggi concerto di Massimo Silverio.
Radicalmente Festival 2025 /a Campobasso.
Premio De Andrè, semifinale nazionale a Isernia.
Borgo Divino in tour a Oratino.
Cena dei Popoli sotto le le stelle a Ripamolisani.
La fisica di fine estate, con Vincenzo Schettini all’ Arena del Mare di Termoli.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
6 settembre
Festeggiamenti in onore della “Madonna della Libera” ad Agnone.
Iemm a spgliè r mazzafurr a Carovilli (Località Fontecurelli).
Radicalmente Festival 2025 a Castel del Giudice.
Tracce di Luce 2025 a Castelnuovo al Volturno.
Divine Metal Fest a Montenero di Bisaccia.
Borgo Divino in tour a Oratino.
Festa patronale a Spinete.
7 settembre
“A spasso con il tempo”, raduno di auto d’epoca a san Giuliano al Volturno.
21 settembre
A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.